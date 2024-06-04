Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, seçim sürecindeki rakibi Aziz Yıldırım'ı bir kez daha canlı yayına davet etti. Koç, ''Her iki başkan adayı olarak camiamıza olan sorumluluğumuz gereği Sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum'' dedi.

04.06.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkanlık seçimine sayılı günlerin kaldığı Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ı yine canlı yayına davet etti.

"İSTEDİĞİ KANALDA GÖRÜŞMEYE DAVET EDİYORUM"

Aziz Yıldırım'a daha önce yaptığı çağrıyı tekrarlayan Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ı şahsıma yönelttiği iddialarına ilişkin istediği bir TV kanalında yüz yüze konuşmaya muhtelif defalar davet etmiş ve bu adımı Fenerbahçe Demokrasisi ve kongre üyelerimizin sağlıklı karar verebilmesi adına çok kıymetli bulduğumu ifade etmiştim. Ne yazık ki bu çağrım Sayın Aziz Yıldırım tarafından bugüne kadar olumlu karşılık bulmamıştır. Çağrımı gerçekleştirdiğim günden bu yana, seçim sürecine ilişkin açıklama ve akla hayale sığmayacak, hayal ürünü bile denemeyecek şekildeki garip iddialar camiamızı daha da fazla rahatsız edecek seviyelere ulaşmıştır. Her iki başkan adayı olarak camiamıza olan sorumluluğumuz gereği Sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum. Bir taraftan birlik ve beraberlik çağrıları yaparken, diğer yandan da camiamızı derinden ayrıştıracak söylemlerde bulunan Sayın Aziz Yıldırım'ın, mert ve yiğitçe çağrımı kabul etmesini bekliyorum" dedi.

Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erol MARASLI: Aziz yıldırım çıkamaz.kaçak güreşiyor 10 16 Yanıtla
  • ferhat eser: bunların ağababaları süleyman sebaydı önlerinde ceket ilillerdi saygıdan simdi bakıyorsun özellikle diğer küçük kulüp yöneticilerine ne uslup var ne adap 8 1 Yanıtla
    Göksel Tuygun: Sen Sekiztaşın büyük kulüp olduğunu mu düşünüyorsun:)))) 2 3 ferhat eser: Sen daha dünkü bebesin bilmezsin 4 0
  • Fayton Faytoncu: Yolda kimi görse canli yayina cikalim demeye basladi. )))) 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Ali Koçun taraftarı oyalama şekli öyle bi taraftarı varki ne kitlersen yiyo n büyük eğlence her zaman olduğu gibi fenevbahçe 1 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan: bir futbol sever olarak Fenerbahçe'nin başına Aziz Yıldırım gitsin Ali Koç gitsin ticaretini yapsın başkanlık yapamıyorum kaç senedir harcadığı para hesabı yok başarı yok 0 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin: DELİKANLI AZİZ NERDESİN HANEY 0 0 Yanıtla

16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 AYM, TRT Genel Müdürü’ne “en yüksek aylık“ düzenlemesini iptal etti AYM, TRT Genel Müdürü'ne "en yüksek aylık" düzenlemesini iptal etti
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 17:02:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement