Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'a büyük saygı: Başkanım üzerime bir ceket alayım, size saygısızlık olmasın

Spor

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'un başkan adayı Aziz Yıldırım'la sahneye çıkmadan önce yaşadığı diyalog gündem oldu.

"BAŞKANIM ÜZERİME CEKET ALAYIM, SİZE SAYGISIZLIK OLMASIN"

Aziz Yıldırım'ın locasında gerçekleşen tarihi buluşmada Ali Koç ile Aziz Yıldırım kucaklaştı. Ali Koç daha sonra Aziz Yıldırım'a birlikte kürsüye çıkma teklifinde bulundu. İkili sahaya doğru ilerlerken Ali Koç üzerinde ceket olmadığını fark etti. Aziz Yıldırım'a seslenen Ali Koç, "Başkanım üzerime bir ceket alayım, saygısızlık olmasın" dedi.

BEĞENİ YAĞDI

Hemen locasına giden Ali Koç üzerine ceketini giyip, Aziz Yıldırım'ın yanına geldi. İkili birlikte kürsüye çıkıp el ele tarih fotoğrafı verdi. Koç'un o anları kısa sürede büyük beğeni aldı.

RESMİ SEÇİM SONUÇLARI

Fenerbahçe'nin seçiminde 27 bin 489 oy kullanıldı. Ali Koç, geçerli olan 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü aldı ve yeniden başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.