Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a büyük saygı: Başkanım üzerime bir ceket alayım, size saygısızlık olmasın - Son Dakika
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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a büyük saygı: Başkanım üzerime bir ceket alayım, size saygısızlık olmasın

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Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'un başkan adayı Aziz Yıldırım ile kürsüye beraber çıktığı anlarda üzerinde ceket olmadığı için Yıldırım'a, ''Başkanım üzerime bir ceket alayım, size saygısızlık olmasın'' dediği duyuldu. O anlar kısa sürede büyük beğeni aldı.

09.06.2024 20:11
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Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'un başkan adayı Aziz Yıldırım'la sahneye çıkmadan önce yaşadığı diyalog gündem oldu.

"BAŞKANIM ÜZERİME CEKET ALAYIM, SİZE SAYGISIZLIK OLMASIN"

Aziz Yıldırım'ın locasında gerçekleşen tarihi buluşmada Ali Koç ile Aziz Yıldırım kucaklaştı. Ali Koç daha sonra Aziz Yıldırım'a birlikte kürsüye çıkma teklifinde bulundu. İkili sahaya doğru ilerlerken Ali Koç üzerinde ceket olmadığını fark etti. Aziz Yıldırım'a seslenen Ali Koç, "Başkanım üzerime bir ceket alayım, saygısızlık olmasın" dedi.

BEĞENİ YAĞDI

Hemen locasına giden Ali Koç üzerine ceketini giyip, Aziz Yıldırım'ın yanına geldi. İkili birlikte kürsüye çıkıp el ele tarih fotoğrafı verdi. Koç'un o anları kısa sürede büyük beğeni aldı.

RESMİ SEÇİM SONUÇLARI

Fenerbahçe'nin seçiminde 27 bin 489 oy kullanıldı. Ali Koç, geçerli olan 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü aldı ve yeniden başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'a büyük saygı: Başkanım üzerime bir ceket alayım, size saygısızlık olmasın
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a büyük saygı: Başkanım üzerime bir ceket alayım, size saygısızlık olmasın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Fatih Uğur: Keşke aynı saygıyı dün akşam TV tartışmasında otururkende gösterseydi yalı çocuğu 154 43 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Ali koç başkan GS şampiyon:) 117 58 Yanıtla
    Ercan Karatas: CİNCON DİYE TAKIM YOK Kİİİİ TFF VAR ;) 0 0
  • Galatasaray Spor kulübü: Çok saygılı bir insan ya bütün ezikbahçenin örnek alması gereken bir başkan 60 50 Yanıtla
    Sabri İnce: Taraftarları fb ye saygı için "ceket" ile maça gelirler artık. "Ceket" saygı için önemli :)) 35 16
  • Serkan Beyhan: AZİZ YULDIRIMA SAYGI DUYMAYANA KİMSE SAYGI DUYMAZ ZATEN. ALİ BAŞKANA İNANIYORUZ ARKASINDAYIZ. İKİSİDE BÜYÜK FENERBAHÇELİ. 49 19 Yanıtla
  • Behzat: helal olsun büyük başkan 37 25 Yanıtla
    Serkan Beyhan: KAZANAN FENERBAHÇE KAYBEDEN RİVA OLDU 35 21 Serkan Beyhan: ALİ KOÇ ADAM GİBİ ADAMDIR. GELDİ YASLANTEPEYİDE BASTI GELDİ SEÇİMİDE ALDI. RACONSA RACON DEDİ KESTİ RACONU. HELAL OLSUN. 26 21 Sabri İnce: Büyüklük seçilme ile olmaz. Başarı var mı ona bakarım. "Yumurtlamayan tavuk kesilir" siz beslemeye devam edin. 19 15
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