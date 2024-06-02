Ali Koç, Aziz Yıldırım\'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz

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Fenerbahçe'de gündem Jose Mourinho olsa da başkanlık seçimine sayılı güneler kaldı. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte anlaşma vardıkları dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili seçimin seyrini de etkileyebilecek dikkat çeken açıklamalar yaptı. Mourinho ile uzun süredir temasta olduklarını belirten Koç, "Biz getireceğiz dersek getiririz ama imza atmadan ağzımızı açmayız. Onun için öyle bir hava yaratılıyor ki sanki başkaları sayesinde Sayın Mourinho buraya geldi" dedi.

"MOURINHO AVRUPA'DA KUPA İSTİYOR"

Portekizli teknik adamla arasında geçen diyaloğu anlatan başkan Koç, "Fenerbahçe Başkanlığı için yeniden aday olan Ali Koç yaptığı açıklamada, "Mourinho'ya 'neden biz?' diye sordum. 'Türkiye'de tek hedefim şampiyon olmak değil. Avrupa'da başarılı olup orada da başardı dedirtmek için geliyorum.' dedi" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YU BAŞKASI GETİRMİŞ GİBİ BİR HAVA YARATILIYOR"

Mourinnho ile uzun süredir görüştüklerini söyleyen Ali Koç, "Biz anlaştık dediysek anlaşırız. Biz getireceğiz dersek getiririz ama imza atmadan ağzımızı açmayız. Onun için öyle bir hava yaratılıyor ki sanki başkaları sayesinde Sayın Mourinho buraya geldi. Biz bir şampiyonluk yarışındayız. Son hafta bitmeden de mevcut hocamız varken, hem de çok başarılı bir hoca varken kimseyle anlaşma yapmayız. Ama bu; önümüzdeki sezonun planlamasını yapmak için de, çok önceden çalışmayız anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho transferiyle ilgili "Ben bu hamleyi yapmasam, Jose Mourinho demeseydim İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu. İyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını, başarılı olmasını istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.