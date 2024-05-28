Ali Koç\'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum\'a yanıt: Onun derdi belli

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Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a verdiği tepkiyle gündeme gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un sözleri kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"SON 10 YIL YİNE HÜSRAN"

Uçum, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaptırmasının ardından Başkan Ali Koç'u hedef alarak "Bu sezon da bitti, son on yıl yine hüsran. Bir kaç doğruyu hiç bir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi.

"BÖYLE BİR BAŞKAN FENERBAHÇE TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR"

'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir: Herhalde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun. Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe'nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe'yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir.

"FENERBAHÇE TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇTİNİZ"

Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir. Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak" dedi.

ALİ KOÇ: BİZ HÜKÜMETLE, DEVLETLE TERS DÜŞMÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un kendisine yönelik sözlerine yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Biz hükümetle, devletle ters düşmüyoruz. Ama iktidarın içinde belli klikler, belli güçlerin isimlerini kullanarak üstümüze geliyor" dedi.

"YA BU HİÇ GÖRMÜYOR MU BİZE YAPILANLARI?"

Koç sözlerini şöyle sürdürdü "Bir tane danışman, Mehmet Uçum diye bir adam tweet atmış, Fenerbahçe tarihinde görmediği rakamları gördüğümüz sezonda 'şampiyon olamadık' diye tweet atmış. Ya bu adam hiç mi görmüyor bize yapılanları? Fenerbahçeliyim diye geçinen bu adam geçmişte ne zaman Fenerbahçe'ye sahip çıktı? Onun derdi belli, diğer adaya sahip çıkmak istiyor."