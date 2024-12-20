Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay cevap - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay cevap

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Özbek'in kendisiyle gerçekleşmemiş bir diyalogu iddia ettiğini belirten Koç, bu durumun Özbek'in hayal ürünü olduğunu ifade etti. Ali Koç, Dursun Özbek'i bir kez daha canlı yayına davet ederek, kendisinin istediği zamanda, istediği kanalda ve istediği kişilerle birlikte yayın davetini kabul edeceğini belirtti.

20.12.2024 13:58
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ezeli rakipleri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yapmış olduğu açıklamalarına sert yanıt verdi.

"HAYAL ÜRÜNÜ"

Ali Koç, Dursun Özbek'in açıklamaları için, "Dursun Özbek ile böyle bir diyaloğumuz hiçbir şekilde gerçekleşmemiş, bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, ayrıca Dursun Özbek'i bir kez daha canlı yayına davet etti. Ali Koç, Dursun Özbek'e çağrısını tekrarlarken "Kendisinin istediği zamanda, istediği kanalda ve istediği kişilerle birlikte yayın davetini kabul edeceğimi belirtmek istiyorum." dedi.

Ali Koç'un açıklaması şöyle;

"Galatasaray Kulübü Başkanı Sn. Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklama üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zaruri olmuştur.

İlgili açıklamada benimle olduğunu iddia ettiği bir diyalogdan bahseden; "Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım. Kendisi kabul etmedi." diyen Dursun Özbek ile böyle bir diyaloğumuz hiçbir şekilde gerçekleşmemiş, bu tamamen kendi hayalinin ürünüdür.

Resmi olarak tam beş kez davet ettiğimiz 'canlı yayında karşılıklı görüşme' teklifimize yönelik kendisinden hiçbir dönüş ve yanıt gelmemiştir.

Bahsettiği bu son diyalog da hiçbir gerçeklik payı olmayan, kesinlikle yaşanmamış bir olaydır.

Bugüne kadar Sn. Özbek ile birebirde hiçbir görüşme ve konuşmamız olmamış, görüşmelerimizde her zaman başka kişiler de mevcut olmuştur.

Dolayısıyla, kendisinden ricam yaşandığını iddia ettiği bu diyaloğa dair tarih, yer ve bulunan insanlar dahil verebileceği tüm detayları net şekilde açıklamasıdır.

Ne yazık ki, olmayan bir şey üzerinden tüm kamuoyunu yanıltmak ve hiç yaşanmamış bir şeyi gerçekmiş gibi milyonlara sunmanın kendisi açısından bir alışkanlık haline geldiği pek çok örnekte görülmektedir.

Bu son iddiası da külliyen bir yalandır.

Ayrıca bu vesile ile bizzat kendisinin oluşturduğu bu gündemin üzerine;

Kendisinin de konuşmak istediği konular dahil olmak üzere, kamuoyunun merak ettiği her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, açıkça ve mertçe tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına, kendisinin istediği zamanda, istediği kanalda ve istediği kişilerle birlikte yayın davetini kabul edeceğimi belirtmek istiyorum.

Bu konuda geçmiş örneklerde olduğu gibi yine geri adım atılmamasını temenni ediyorum."

Ali Koç\'tan Dursun Özbek\'e olay cevap

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Özgür Çelik:
    senin kadar başarısız olsa dursun başkanı saniye o koltukta oturtmayiz. işte bizim basarimizin sırrı bu. 57 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    MORİNHO GİBİ SADECE KONUŞUYOR BAŞLA İCRAAT YOK BOŞ TENEKE GİBİ SADECE SES ÇIKARTIYPR 37 7 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    TARAFTARLARINIZ SİZİ TV DE KAPIŞMANIZI DEĞİL SAHADA Kİ TAKIMIMIZA OYNATTIĞINIZ GÜZEL FUTBOLU İZLEMEK İSTİYOR 34 4 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    İşine bak Ali Feneri düşün bırak Galatasarayı 25 9 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    dursun başkan ne dediği bilmiyor bunağin teki sürekli.kafasi güzel 18 9 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    sen kimsinde dursun başkan muhatap olsun 22 5 Yanıtla
  • academi68 sadekalem:
    Başkanı kimki taraftarı ne olsun cinconun 6 20 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    başkan cocikin başkanı alzaymır halisülasyon görüp olmamış konuşmaları konuşuyo 9 14 Yanıtla
  • Murat Avci:
    onların arkasında fotü var Ali sen ne desen boş 2 20 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kur Yapmayın Birbirinize 8 1 Yanıtla
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