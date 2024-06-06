Ali Koç\'tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş

ferhat eser:

gese Beşiktaşa fenerbahçeye rakip olucak bir güçte değil bu iki devin arkasında koç gibi sabancı gibi aileler var daha niceleri gesede o güç yok üflesen düşüyolar kötü yola

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Galatasaray Spor kulübü: Selçuk bey bunlar sıyırmış kardeşim boşver. Kaymakamlığa gitseler engelli maaşı alırlar 10 6

OZKANLI Mikail: Şampiyon kim oldu ? Cevap Galatasaray o yüzden boş yorum yapma abi hatta 40 puan fark attı Beşiktaş’a 10 3

ferhat eser: buyrun benim 1 4