Ali Koç'tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Koç'tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un Galatasaray'daki görevini bırakması hakkında konuştu. Koç, Galatasaray'daki çalkantılı dönemleri tahmin ettiğini belirtti ve bu konunun kendisini ilgilendirmediğini ifade etti. Koç, Timur'un istifasını "Hayırlı olsun" şeklinde yorumladı.

06.06.2024 10:35  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un Galatasaray'daki görevini bırakması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"İÇERİDE CİDDİ SIKINTILAR OLMUŞ"

Habertürk'e konuşan Koç, "Galatasaray'da sıkıntılı, çalkantılı dönemler olacağını söyledim arkadaşlarıma. Nitekim içeride ciddi sıkıntılar olmuş. Beni ilgilendiren bir konu değil. Sayın Erden Timur kendi bakış açısını anlattı. Diğer taraf kendi bakış açısını anlatır. Bizim konumuz değil. Onlardan çok belden aşağı laflar geldi, ligi bitirtmeyiz lafları. Beni en rahatsız olduğum konu, 4-5 oyuncuyla beraber ilgilendik, açıklanan paraları biliyoruz. Zaha'yı biliyoruz. Tete için Shakhtar'ı aradım, durumu söylediler, pazarlık bile etmedik, çalım dediler. Ndombele'yi önerdiler, kesinlikle almayız dedik. Sponsor diyorlar, sponsor ismi vermiyorlar. Marka olmaz, takım aşkıyla verilir, bir mesaj yazı falan da görmedik. Futbol sektörü, küçük bir sektör. Bunlar işi aile seviyeme taşıdılar, sertleşmek zorundalar. (Erden Timur'un istifası) Bu işleri geçen ağustosta tahmin etmiştim. Hayırlı olsun" dedi.

Ali Koç\'tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Erden Timur, Fenerbahçe, Habertürk, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: gese Beşiktaşa fenerbahçeye rakip olucak bir güçte değil bu iki devin arkasında koç gibi sabancı gibi aileler var daha niceleri gesede o güç yok üflesen düşüyolar kötü yola 13 45 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Selçuk bey bunlar sıyırmış kardeşim boşver. Kaymakamlığa gitseler engelli maaşı alırlar 10 6 OZKANLI Mikail: Şampiyon kim oldu ? Cevap Galatasaray o yüzden boş yorum yapma abi hatta 40 puan fark attı Beşiktaş’a 10 3 ferhat eser: buyrun benim 1 4 Selçuk Gelgeç: Ferhat bey 3 1
  • Yunus Uslu: Yahu bu da kendini nimetten sanıyor . Bu Fenerbahçe camiasını anlamıyorum başarısıza başarısız diyemiyor sırf parası var diye ego tatmini değil mi bu . Ali koş başkan fener şampiyon diyip kulübün efsane başkanı 20 senesini camiaya adamış koskoca adamı stada yuhalamadılar mı . Bu kodar kolay unutmayın arkadaşlar bu kadar kolay olmamalı 21 11 Yanıtla
  • Musab Özkan: Müptezel ferhatın yorumlarına bakınca insan prezervatifin önemini daha çok anlıyor 2 3 Yanıtla
  • Ömer Sancar: beşiktaşa fark atıda nasıl atı nasıl maçları aldı herkes gürdü resmen aldığı maçlar utanmadan konuşuyursnuz 2 0 Yanıtla

11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 12:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Koç'tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement