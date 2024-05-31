Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın Kalamış Tesisleri'nde yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi. Hasar tespiti için orada olan sarı-kırmızılı idareci Bora Bahçetepe ile de görüşen Koç, "Yaşananlar için özür diliyorum. Arma, bayrak gibi değerler kulüplerin kutsalıdır; Galatasaray arması neyse bizim için Fenerbahçe arması da odur. Sizin stadınızda da bayrağımıza dokunulduğu için tepki göstermiştik. Zararınızı karşılayacağım, armayı da ben yaptıracağım" dedi.

31.05.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında her geçen gün tırmanan gerilimin son adresi Kalamış'tı ve istenmeyen olaylar meydana gelmişti.

TARAFLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleriyle Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya gelirken hemen bitişikteki sarı-kırmızılı kulübün Kalamış Tesisi'nde 80 kişilik şampiyonluk yemeği vardı. İki grup arasında gerginlik yaşandı, meşaleler atıldı. Koç'u dinlemeye gelen Fenerbahçe taraftarı Galatasaray tesislerinin girişindeki sarı-kırmızılı armayı yerinden söktü. Gece bitiminde ise Başkan Ali Koç'tan örnek bir davranış geldi.

"ARMAYI YAPTIRACAĞIM"

Galatasaray Kalamış Tesisleri'ne gecenin ilerleyen saatlerinde giden Koç, hasar tespiti için orada olan sarı-kırmızılı idareci Bora Bahçetepe ile de görüştü. Ali Koç, yönetimler arasındaki gerginlik ne seviyede olursa olsun armaya saygısızlığın kabul edilemez olduğunu söyledi; "Yaşananlar için özür diliyorum. Arma, bayrak gibi değerler kulüplerin kutsalıdır; Galatasaray arması neyse bizim için Fenerbahçe arması da odur. Sizin stadınızda da bayrağımıza dokunulduğu için tepki göstermiştik. Zararınızı karşılayacağım, armayı da ben yaptıracağım" dedi.

Ali Koç\'tan Galatasaray\'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Zeytin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunus Uslu: Abi gerek yok hep olaylar hep zeytin dalı . Ağaçlar kurudu artık . Ali koç isimli başkan sen Galatasaray komplekslik bir abimizsin gerek yok bu söylemlere artık çok sıkıcı oldu sürekli aynı olaylar bir değeri kalmadı 22 6 Yanıtla
    Erol MARASLI: Bencede hiç gerek yok.bir tarafta onurlu dik duran camia diğer tarafta siyasetçilere başını oksatan bir klup başkanı muhattap olmaya gerek yok 10 13
  • seyhan sönmez: Yeşil zeytinmi Siyah zeytinmi açıklama bekliyoruz ?? 4 3 Yanıtla
  • üzeyir Ocakcı: Zeytinyağında ziyade bir zararın def'i yönünde görev ifasıdır bu...Yine de takdire şayan bir davranış olarak değerlendiriyorum.İki kardeş kulüp gereksiz yere çok gerildi zira... Bi zamanlar Rıdvan&Tanju kardeşliği gibi...?? 3 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Nasıl duygulandık camia olarak. Bizde önümüzdeki sene sizin ligi 4. Bitirmeniz için çalışacağız 2 0 Yanıtla

11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:48 Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekti Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:20:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement