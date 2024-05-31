Ali Koç\'tan Galatasaray\'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında her geçen gün tırmanan gerilimin son adresi Kalamış'tı ve istenmeyen olaylar meydana gelmişti.

TARAFLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleriyle Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya gelirken hemen bitişikteki sarı-kırmızılı kulübün Kalamış Tesisi'nde 80 kişilik şampiyonluk yemeği vardı. İki grup arasında gerginlik yaşandı, meşaleler atıldı. Koç'u dinlemeye gelen Fenerbahçe taraftarı Galatasaray tesislerinin girişindeki sarı-kırmızılı armayı yerinden söktü. Gece bitiminde ise Başkan Ali Koç'tan örnek bir davranış geldi.

"ARMAYI YAPTIRACAĞIM"

Galatasaray Kalamış Tesisleri'ne gecenin ilerleyen saatlerinde giden Koç, hasar tespiti için orada olan sarı-kırmızılı idareci Bora Bahçetepe ile de görüştü. Ali Koç, yönetimler arasındaki gerginlik ne seviyede olursa olsun armaya saygısızlığın kabul edilemez olduğunu söyledi; "Yaşananlar için özür diliyorum. Arma, bayrak gibi değerler kulüplerin kutsalıdır; Galatasaray arması neyse bizim için Fenerbahçe arması da odur. Sizin stadınızda da bayrağımıza dokunulduğu için tepki göstermiştik. Zararınızı karşılayacağım, armayı da ben yaptıracağım" dedi.