Ali Koç\'tan Göztepe maçı öncesi şaşırtan hareket

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak müsabaka, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

ALİ KOÇ TARAFTARLA BİRLİKTE GİTTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşma öncesi şaşırtan bir harekete imza attı. Ali Koç ve yönetimi, Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarlarla gitti. Ali Koç ve yönetiminin farklı farklı otobüslere dağılarak Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na Sarı-lacivertli taraftarlarla ulaştı.

İşte o yolculuktan kareler;