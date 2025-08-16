Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak müsabaka, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşma öncesi şaşırtan bir harekete imza attı. Ali Koç ve yönetimi, Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarlarla gitti. Ali Koç ve yönetiminin farklı farklı otobüslere dağılarak Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na Sarı-lacivertli taraftarlarla ulaştı.
İşte o yolculuktan kareler;
Son Dakika › Spor › Ali Koç'tan Göztepe maçı öncesi şaşırtan hareket - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?