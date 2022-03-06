Ali Koç'tan herkesi şaşırtan son dakika kararı! Trabzonspor maçına gitmiyor - Son Dakika

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç mücadele öncesinde şaşırtan bir karara imza attı.

ALİ KOÇ, KADIKÖY'E GİTMİYOR

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la karşılaşacağı maç öncesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç maça gitmeme kararı aldı. Koç'un böyle bir kararı neden aldığı bilinmiyor.