Ali Koç'tan herkesi şaşırtan son dakika kararı! Trabzonspor maçına gitmiyor - Son Dakika
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Ali Koç'tan herkesi şaşırtan son dakika kararı! Trabzonspor maçına gitmiyor

06.03.2022 18:15
Ali Koç'tan herkesi şaşırtan son dakika kararı! Trabzonspor maçına gitmiyor

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek Fenerbahçe'de başkan Ali Koç beklenmedik bir hamleyle maça gitmeme kararı aldı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç mücadele öncesinde şaşırtan bir karara imza attı.

Ali Koç'tan herkesi şaşırtan son dakika kararı! Trabzonspor maçına gitmiyor

ALİ KOÇ, KADIKÖY'E GİTMİYOR

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la karşılaşacağı maç öncesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç maça gitmeme kararı aldı. Koç'un böyle bir kararı neden aldığı bilinmiyor.

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan herkesi şaşırtan son dakika kararı! Trabzonspor maçına gitmiyor - Son Dakika


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