Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Yeni bir teklif verdik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Yeni bir teklif verdik

Ali Koç\'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Yeni bir teklif verdik
15.08.2025 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benficalı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için açıklamalarda bulundu. Ali Koç yaptığı açıklamada, ''Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz." dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA: YENİ BİR TEKLİF

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benficalı futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibine yeni bir teklif yaptıklarını ve haber beklediklerini söyledi.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs vs… Benfica'ya karşı oynatmama taahhütü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa beş dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz." dedi.

TRANSFERDE NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmıştı ancak perşembe günü yaptığı teklifi geri çekti. Bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica da Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerini durdurdu.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Yeni bir teklif verdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 22:54:49. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Yeni bir teklif verdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.