Ali Koç\'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak

Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ezeli rakipleri Galatasaray'a sert sözlerle yüklenen Başkan Koç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da adını vererek dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"BUNLARA DA OPERASYON YAPILACAK"

Türk futbolunun huzurunu bozanların olduğunu dile getiren Koç, "TFF gidişata hakim değil. Yine bu şebeke, neyse bu şebeke... Geçmişte de olduğu gibi, bu federasyonda da kendi menfaatleri için istediklerini yaptırıyor. Federasyon bunun ne kadar fakında, bilemiyorum. TFF'nin istifası sorunu çözmez. Devrim lazım. Devletimiz müthiş operasyonlar yapıyor. Göreceksiniz bir gün bunlara da operasyon yapılacak. Kamu görevlisine dava açılıyorsa, kamu görevlisine görevi kötüye kullanmadan dava açılmalı. Bu er yada geç olacak. Milyonlarca insanın toplumsal huzurunu kökünden etkiliyor. Durum böyleyken, dış güçlere ihtiyaç yok. Bu sporun ötesinde. Biz şu an spor yapmıyoruz" dedi.

"YUMRUĞU MASAYA VURAMIYORSUNUZ"

Açıklamasının devamında Fenerbahçe Kulübü olarak haklarını aradıklarını ifade eden Ali Koç, "Siz yeterince yumruğu masaya vuramıyorsunuz, ilişkilerinizde elde etmek istediklerinizi alamıyorsunuz diyorsun. Biz hakkımızı arıyoruz. Hakkımız olmayan verilsin demiyoruz. Benim hep endişem var. O yüzden benim olduğum dönemde şampiyon yapmayacaklarını söyledim. Bu hafta üzerinde bir endişem yok. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağını ve kora kor mücadele edeceğini düşünüyorum. Hakem yönetimleri kulüpleri kafa kafaya getiriyor. Hatta yayıncı kuruluşun verdiği açılar bile. Sporun etkisini biliyoruz. Belki bu ülkenin düzeninin yine futbol üzerinden bozmaya çalışıyor. Öyle düşünmek için yeterince veri var" ifadelerini kullandı.