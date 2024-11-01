Ali Koç\'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar

Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BÜFİD'in düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda çok çarpıcı açıklamalara imza attı, camia içiindeki tehdide dikkat çekti.

Ali Koç, baloda, "Fenerbahçe'ye dışarıdan pek çok saldırı oldu. Fenerbahçe yara aldı mı? Aldı ama dimdik ayakta durdu ve inandığı değerlerle yolunda yürümeye devam etti. Çok denendi ama başaramadılar." dedi.

"İÇERDEN SALDIRIYORLAR"

Takıma içerden saldırı olduğunu dile getiren başkan, "Fakat Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman şunu tecrübe etmedi. Fenerbahçe hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı. Bu denenmedi. Bunun tecrübesi Fenerbahçe tarihinde yok. Fenerbahçe yıkılırsa ancak içeriden yıkılır. Bu paralellik ülkemiz için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.