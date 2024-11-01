Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar

Ali Koç\'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet Balosu'nda yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin içeriden hedef alındığını söyledi. Takıma içerden saldırı olduğunu dile getiren başkan, ''Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı'' dedi.

01.11.2024 08:30
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BÜFİD'in düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda çok çarpıcı açıklamalara imza attı, camia içiindeki tehdide dikkat çekti.

Ali Koç, baloda, "Fenerbahçe'ye dışarıdan pek çok saldırı oldu. Fenerbahçe yara aldı mı? Aldı ama dimdik ayakta durdu ve inandığı değerlerle yolunda yürümeye devam etti. Çok denendi ama başaramadılar." dedi.

"İÇERDEN SALDIRIYORLAR"

Takıma içerden saldırı olduğunu dile getiren başkan, "Fakat Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman şunu tecrübe etmedi. Fenerbahçe hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı. Bu denenmedi. Bunun tecrübesi Fenerbahçe tarihinde yok. Fenerbahçe yıkılırsa ancak içeriden yıkılır. Bu paralellik ülkemiz için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Türkiye, Ali Koç, Türkiye, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Ümit Aytar:
    herkese bok attı artık kimse kalmadı içeriye döndü.bataklikta boğazına kadar battı artık çamuru yutmak kaldı.su adama inanan taraftarlar var harbiden kuş beyinliler.bir Galatasaray li olarak Ali koçla devam ama futbolun ve sporun ahlakı kalmadı bu adam yuzunden 171 2 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    işin gücün vır vır vır başarı yakalayamadigi için sağa sola çamur atıp ağlıyor yali bebesi 143 16 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    KİM NE DERSE DESİN TÜRK FUTBOLU GELİŞMEZ DÜZELMEZ YILLARDAN BERİ MALUM CAMİAYI KORUMA ÇABALARI BU ÜLKEDE FUTBOLU BİTİRDİ HAKEMİ TEHTİD EDERLER CEZA YOK BAŞKANI DER BU LİGİ BİTİRMEYİZ CEZA VERİLMEZ OYUNCUSU KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM YAPAR CEZA YOK DAHA NİCELERİ SAY SAY BİTMEZ SENELERDİR AYNI OYUNUN İÇİNDEYİZ. 51 85 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    ben Fenerbahçeliyim artık boş boş konuşmaları kimse yemiyor içerden dışardan hakem deyip başarısızlığın üstünü örtmeye çalışıyor 104 5 Yanıtla
  • Huseyin Hindioglu:
    bu sekiztas kulübü hayatsın fenerli olsunlar iki karpuz bir koltuğu sığmaz hala fener diyo zamanind Şenol Güneş tiyatro yapıyordu ne büyükmüş galatasay sizi kardeş yapti 91 4 Yanıtla
  • Levent Kale:
    Büyük başkan iyiki varsın ?? 28 60 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    Ali Koç gider fenerbahçe şampiyon. nerdesin aziz yıldırım 58 15 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Bahanelere başladi. Adamlar osimeni aliyo sen daha haken. Acunla boş konuşuyon fenerbahçenin tarihini mahvettin. 60 2 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    O zaman başarılı ol kimse ses çıkarmaz 57 2 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    Başka başka ne var başkan! Bi bu kalmıştı, içeride gs iller var başkan dikkat et! Yapı senin içinde galiba başkan 54 1 Yanıtla
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