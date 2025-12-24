Sadettin Saran\'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, uyuşturucu testi pozitif çıkan mevcut başkan Sadettin Saran'a destek vermek ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için kulübe geldi.

KULÜBE GELDİ, GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

Ahmet Ercanlar'ın haberine göre Ali Koç, yaşanan sürecin ardından Sadettin Saran'a moral vermek amacıyla kulübe giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin, camiada birlik mesajı olarak yorumlandığı ifade edildi.