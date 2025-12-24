Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Sadettin Saran\'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
24.12.2025 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'a destek vermek ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için kulübe geldi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, uyuşturucu testi pozitif çıkan mevcut başkan Sadettin Saran'a destek vermek ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için kulübe geldi.

KULÜBE GELDİ, GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

Ahmet Ercanlar'ın haberine göre Ali Koç, yaşanan sürecin ardından Sadettin Saran'a moral vermek amacıyla kulübe giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin, camiada birlik mesajı olarak yorumlandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde testi pozitif çıkmıştı. Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurdu ve burada tekrar test yaptırdı.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Davut Çağlar Davut Çağlar:
    ulan ne geçmiş olsun u gripmi olmuş adam uyuşturucu kullanıyor 392 14 Yanıtla
    Gökhan Öcal Gökhan Öcal:
    Sen çokmu düz günsün Davut gerçi kedi ulsamadı ciğere mındar dermiş mındar seniii 3 13
  • Extel1988_ Extel1988_:
    olay yerine ilk suçlu gelir laz ziya 293 9 Yanıtla
  • Kendir Hasan Kendir Hasan:
    Ali Koç kendine yer ediniyor saranin gitmesini dört gözle bekliyor 211 5 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ DORUĞUN GERZESİ:
    ali koç başladı kulislere geçmiş olsun mu adam hasta değil ki ali koç varya sen fenasın 183 4 Yanıtla
  • Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ) Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):
    Gecmis olsun mu?????????????? 167 2 Yanıtla
    Osman Korkmaz Osman Korkmaz:
    Yeni versiyon bu ;))) 14 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:41:25. #7.13#
SON DAKİKA: Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.