Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 mağlup oldukları Beşiktaş derbisinin ardından Tüpraş Stadyumu'ndan ayrılırken basın mensuplarının şampiyonluk sorusuna tek cümlelik kısa bir yanıt verdi.
Basın mensupları, derbinin ardından Ali Koç'a "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusunu yöneltti. Koç, bu soruya "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu" diyerek aracına bindi ve stattan ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Ali Koç'tan şampiyonluk sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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