Ali Koç\'tan şampiyonluk sorusuna tek cümlelik yanıt

Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 mağlup oldukları Beşiktaş derbisinin ardından Tüpraş Stadyumu'ndan ayrılırken basın mensuplarının şampiyonluk sorusuna tek cümlelik kısa bir yanıt verdi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Basın mensupları, derbinin ardından Ali Koç'a "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusunu yöneltti. Koç, bu soruya "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu" diyerek aracına bindi ve stattan ayrıldı.