Ali Koç'tan TFF'ye yaylım ateşi: Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı?

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA ÜLKEDE OLSA FUTBOLUN DİNAMİKLERİ DEĞİŞİRDİ"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "İstifa eden hakem, verilen cezalar ve atamalar ile hakemlerin adil ve tarafsız karar vermeleri etkileniyor. Yıllardır biz bunu söylüyoruz. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde cuma günkü açıklamalarım ve bugün yapacağım açıklamalar zaruret haline gelmiştir. Geçtiğimiz hafta yaşananlar, başka bir ülkede yaşansa yer yerinden oynardı. Futbolun dinamikleri değişirdi. Bakalım bizim ülkemizde neler olacak? Her zamanki gibi görmezden mi gelinecek ya da bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı?" dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"BU YAŞANACAK DURUMDAN ÇIKTI"

Cuma günü bazı açıklamalar yaptım. İsmail Kartal'ın PFDK'ye sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Onun arkasında o kadar çok hikayeler, olaylar, bilgiler, belgeler var ki artık yeter dedik. Biz değiştirebilmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyimizi yapacağımızı, şampiyonluk kadar mücadele edeceğimizi ifade etmiştim. Artık bu yaşanacak bir durumdan çıktı.

"BU ÇATIYI ÇÖKERTECEĞİZ"

Devlete, federasyona, oraya, buraya çağrı yapıyoruz ama kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. İşler, kirlilik, sıkıntılar, anlamsız olaylar, gariplikler, o kadar uzun süre birikir ki, bu işi yapanlar hep bunu yapacaklarını zanneder. Bu çatıyı hep birlikte çökerteceğiz.

"TELAFİ EDECEĞİZ"

Dünkü maç aslında buranın havasını biraz bozdu. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir gece değildi. Mazeretimiz yok. Sezon başında 11 hafta sonunda 30 puan alacağımızı söyleyeseler, herkes kabul ederdi. İlk puan kaybının bu maçta olmaması daha iyi olurdu ama futbolun içinde bunlar var. 1-0'ken endişemiz yoktu, 45-47 arası iki gol yedikten sonra o işi çevirmek zor oldu. Bu bize yazar. Telafi edeceğiz. Şanssız bir kulübüz. Sakatlıkların gelme zamanı, hep aynı bölgede olması bu işi daha da zorlaştırıyor.

"BİZ NİYE RAHATSIZIZ"

Geçen sene de iyi gidiyorduk, bir Trabzonspor maçı sonrası işler kötüye gitmeye başladı. Sakın bu psikolojiye girmeyin. Bu sene işler bizim için olumlu anlamda çok daha farklı. Biz niye rahatsızız? Bu açıklamaları neden yapıyoruz? Geçen hafta, Türk futbolunda enteresan olaylar yaşandı. Selahattin Baki'nin açıklama yapacağız dediği konular, 10. haftaki olaylarla ilgiliydi. Fakat yaşadığımız sakatlıklar ve bazı şeylerin bir nebze öne çıkması nedeniyle açıklamamızı birkaç gün bekletmek zorunda kaldık. İyi ki bekletmişimiz. Çünkü çok daha fazla şey oldu.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

10. hafta oynanan maçlar var. Rizespor 0-1 Galatasaray, Pendikspor 0-5 Pendikspor. Bu maçlarla ilgili zaten biriken rahatsızlıklarımız vardı. Sayın başkanın programında da ilk 7 hafta yaşadığımız hakem hataları bir sezona bedel demiştim. Ondan sonra da yaşamaya devam ettik. İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Son derece naif, iyi niyetli, içinde saygısızlık ve hakaret olmayan bir açıklamaydı. Bu garip, standart dışı açıklamadan sonra bizim için bardağı taşıran damla bu oldu. Ona da biraz sonra geleceğim.

"TEMİZ FUTBOL HEPİMİZİ İLGİLENDİRİR"

Sonra 31 Ekim Salı günü Halk TV'de Murat Ağırel futbol ve kara para ile ilgili bir açıklama yaptı. Temiz futbol hepimizi ilgilendirir. Bu iddiaların TFF tarafından ele alınış biçimi bizi ilgilendirir. Bizim bir sürü farkLı iddiamız var. Oradaki tutumları da, buradaki tutumları da paralel. TFF, 3 Kasım'da bir açıklama yaptı, kısacası, "Bizi bağlamaza" getirdi. 3 Kasım'da Yeni Asır Gazetesi'nde "İzmirli Hakem Çetesi" diye çok önemli bir haber yapıldı. Boşanma haberi ama futbolu ilgilendiren çok önemli şeyler var. 3 Kasım Cuma günü, 27 yıllık yardımcı hakem Kemal Yılmaz, meslekten istifa ettiği açıklaması geldi. Aslında bize göre bu istifa gerekçeleri bizim işaret ettiğimiz konuları doğrular nitelikteydi. Sadece bu mektup bile Türk futbol tarihini ve hakemlik müessesini dibinden değiştirecek etkidedir.