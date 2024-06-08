Aziz Yıldırım\'la canlı yayına çıkan Ali Koç\'tan ilk salvo: Tanımadığım numarayı açmam

Spor

Fenerbahçe'de seçim öncesi kulüp başkanı Ali Koç, kulübün eski başkanı ve seçimde de başkan adayı olan Aziz Yıldırım'a canlı yayına çıkma çağrısında bulundu, Yıldırım'ın teklifi kabul etmesiyle iki başkan canlı yayında bir araya geldi.

"BEN FB TV İSTEMİŞTİM"

Koç'un çağrısını, Yıldırım'ın nasıl kabul ettiği de Habertürk' teki canlı yayında Ali Koç tarafından paylaşıldı. "Son dakika başkan beni aradı. Allah'ın işi tanımadığım numarayı açmam." diyen Koç, görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Sayın Başkan 'Kabul ediyorum çıkalım' dedi. Ben FB TV istemiştim. Aziz Bey 'Ulusal kanala çıkalım, moderatörsüz yapalım' dedi. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklanıyor. Bir nikah vardı, bir de FB dernekleriyle tekne gezisi yapıyorduk.

"PAZARTESİ KALKTIĞIMIZDA BİR VE BÜTÜN FENERBAHÇE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Kusura bakmayın. Öncelikle benim için memnuniyet verici durum. Uzundur bunu istiyordum. Kim kazanırsa kazansın, yarın pazartesi sabahı kalktığımızda bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. 20 yıl Aziz Bey, diğeri 6 yıl ben. Bu iki kişinin arasındaki kırgınlık, kızgınlık, ayrışma vs. bu camianın da bütünleşmesine, birleşmesine engel oluyor."