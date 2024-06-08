Aziz Yıldırım'la canlı yayına çıkan Ali Koç'tan ilk salvo: Tanımadığım numarayı açmam - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım'la canlı yayına çıkan Ali Koç'tan ilk salvo: Tanımadığım numarayı açmam

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, seçime saatler kala canlı yayında karşı karşıya geldi. Programda Aziz Yıldırım'ın canlı yayın teklifini nasıl kabul ettiğini açıklayan Koç, ''Son dakika başkan beni aradı. Allah'ın işi tanımadığım numarayı açmam. Sayın Başkan 'kabul ediyorum çıkalım' dedi.'' ifadelerini kullandı.

08.06.2024 23:33
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Fenerbahçe'de seçim öncesi kulüp başkanı Ali Koç, kulübün eski başkanı ve seçimde de başkan adayı olan Aziz Yıldırım'a canlı yayına çıkma çağrısında bulundu, Yıldırım'ın teklifi kabul etmesiyle iki başkan canlı yayında bir araya geldi.

"BEN FB TV İSTEMİŞTİM"

Koç'un çağrısını, Yıldırım'ın nasıl kabul ettiği de Habertürk' teki canlı yayında Ali Koç tarafından paylaşıldı. "Son dakika başkan beni aradı. Allah'ın işi tanımadığım numarayı açmam." diyen Koç, görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Sayın Başkan 'Kabul ediyorum çıkalım' dedi. Ben FB TV istemiştim. Aziz Bey 'Ulusal kanala çıkalım, moderatörsüz yapalım' dedi. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklanıyor. Bir nikah vardı, bir de FB dernekleriyle tekne gezisi yapıyorduk.

"PAZARTESİ KALKTIĞIMIZDA BİR VE BÜTÜN FENERBAHÇE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Kusura bakmayın. Öncelikle benim için memnuniyet verici durum. Uzundur bunu istiyordum. Kim kazanırsa kazansın, yarın pazartesi sabahı kalktığımızda bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. 20 yıl Aziz Bey, diğeri 6 yıl ben. Bu iki kişinin arasındaki kırgınlık, kızgınlık, ayrışma vs. bu camianın da bütünleşmesine, birleşmesine engel oluyor."

Aziz Yıldırım\'la canlı yayına çıkan Ali Koç\'tan ilk salvo: Tanımadığım numarayı açmam

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'la canlı yayına çıkan Ali Koç'tan ilk salvo: Tanımadığım numarayı açmam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • mehmet ilgin: AZİZ YILDIRIM MARKADIR 6 SENEDE NELER ÇEKTİĞİMİZİ TEKRARLATMAYA GEREK YOK ALİCİK 104 18 Yanıtla
  • recep özoğul: Aziz yıldırım, Ali Koç'u ezdi, geçti. 76 18 Yanıtla
    Ercan Karatas: Hadi Ya benim niye haberim yok :) neyse yarın görürsün kim kimi eziyor:) 11 32 Ahmed Mehmed: Aziz Yıldırım sıkıştığı yerde bilmiyorum hatırlamıyorum dedi durdu 0 2
  • Murat Sert: kim bunlar ne faydalari varki bize insanlara.gereksiz mesguliyet.harvurup harman savurmuslar.mesguliyete bizemi düşmüş. 42 26 Yanıtla
    Mehmet Kurt: niye buradasın o halde, neden bu haberi okudun. boş yapmayalım. ülkenin en büyük kulübünün seçimi var neticede. 25 40 O bir Karşıyakalı: Mehmet Kurt ülkenin en büyük kulübü değil en büyük kulübesi olacak o.. 23 12
  • Erol MARASLI: Net şekilde Ali Koç Yıldırım'ı duman etti.yışdıeım kritik sorulara kaçamak cevap verdi 13 45 Yanıtla
  • Ali Yolun: Aziz yıldırım gerçekten susarak ezdi çömezi 38 9 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Aziz başkan açık ara kazanacak kadıköy bayram yeri olacak 28 12 Yanıtla
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