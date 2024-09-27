Ali Koç'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret! Görüntüleri izleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret! Görüntüleri izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

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Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, tokalaşan başkanların o anlarını gören futbolseverler, "Aradaki buzlar erimiş" şeklinde yorum yaptı.

27.09.2024 15:06  Güncelleme: 15:15
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Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

"ARADAKİ BUZLAR ERİMİŞ"

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hacıosmanoğlu ile Koç'un tokalaşırken çekilen bir fotoğrafı ise kısa sürede viral oldu. Başkanların o anlarını gören futbolseverler, "Aradaki buzlar erimiş" şeklinde yorum yaptı.

Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti: Herkes aynı yorumu yaptı

HACIOSMANOĞLU, ALİ KOÇ'A FORMA HEDİYE ETTİ

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Millî Takım formasını takdim etti.

Ali Koç\'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'na ziyaret! Görüntüleri izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret! Görüntüleri izleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ali Arat:
    aglamaya gitmistir 68 38 Yanıtla
    Fatma Öztürk:
    otoKOÇ tüm tuşlara basıyor. 2 0
    Ziya Dinç:
    sektir 0 0
  • Yaşar Koldemir:
    Adamın atmayacagi takla yok..kimden medet umacahini şaşırmış zavallı..3-1 görünce aklı i yitirmiş . 61 37 Yanıtla
    Murat Kanat:
    Takla cinconun işi. Fethullah babanız ne derse o olur 2 1
  • Türk Ak:
    Amaç ne acaba??????? Ne yaparsan yap GİDİCEKSİN 60 23 Yanıtla
  • Fatih Yücel:
    bir Galatasaray taraftarı olarak kalmasını istiyorum ama Türk futbolunun bekası için gitmesi daha hayırlısı olacak gibi 51 24 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin:
    "Zengin züppe bebesi" Bu sözün sahibine ziyarete gitmiş. Fırdöndü Ali Koç 43 26 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    Ahahaahahhahah denizde bogulurken cirpinma hareketleri fenerli kuşlarda buna inandı ya )) 36 25 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    sana şikeci diyen 5 yıldızı rüyanda görürsün 2011 şampiyonu trabzon diyen adamın ayağına gittin ya taklacı ali 30 20 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret! Görüntüleri izleyen herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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