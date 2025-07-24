Ali Koç'u çileden çıkaran Dursun Özbek iddiası - Son Dakika
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Ali Koç'u çileden çıkaran Dursun Özbek iddiası

Ali Koç\'u çileden çıkaran Dursun Özbek iddiası
24.07.2025 09:26
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Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç hakkında ortaya atılan bir iddia üzerine sert bir açıklama yaptı. İddia, bir YouTube kanalında dile getirilen ve Ali Koç'un Galatasaray derbisinin ardından Dursun Özbek'ten özür dilediği yönündeydi. Kulüp, bu iddianın asılsız olduğunu ve hiçbir somut delile dayanmadığını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'la ilgili bir iddia üzerine çok sert bir açıklama yaptı.

BOMBA DURSUN ÖZBEK İDDİASI

Bir YouTube kanalında hakkında ortaya atılan iddianın başkan Ali Koç'u adeta çileden çıkardığı belirtildi. Bu iddiaya Fenerbahçe Kulübü'nden çok sert bir açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ferudun Niğdelioğlu isimli şahsın, bir YouTube kanalında dile getirdiği; Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un Galatasaray derbisinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a gitmesi ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten bir savcının odasında özür dilediği yönündeki ifadeleri tamamen asılsızdır.

Bu gerçek dışı beyan, hiçbir somut delile dayanmamakta olup, maksatlı ve iftira niteliği taşımaktadır. Gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu iddia, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'a karşı kişisel husumetini kamuoyuna yansıtmayı amaçlayan bir tutumun sonucudur.

İddia sahibi, açıklamalarını ispatla yükümlüdür. Aksi takdirde kamuoyunun vicdanında iftiracı ve art niyetli bir pozisyonda kalacaktır. Kendisini açıkça ispata davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri yer aldıç

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Son Dakika Spor Ali Koç'u çileden çıkaran Dursun Özbek iddiası - Son Dakika

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