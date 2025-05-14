Ali Koç'un Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'un Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı

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Daha önce Victor Osimhen'i istediği söylenen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü de transfer etmek istediği iddia edildi. Koç'un, Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini gölgede bırakmak adına transfer çalışmalarına hız verdiği de konuşuluyor.

14.05.2025 11:13
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Daha önce ezeli rakibi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen için nabız yoklayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'un sarı kırmızılı takımdan bir oyuncu için daha harekete geçtiği öne sürüldü.

YUNUS AKGÜN'Ü DE İSTİYORLAR

Koç'un Osimhen'in bonservisi için Napoli ile görüştüğü bile ileri sürülmüştü. Sarı lacivertli kulübün başkanının Galatasaray'dan bir futbolcuyu daha istediği belirtildi.

Kontraspor'daki habere göre, Koç'un Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Yunus Akgün için de harekete geçtiği bildirildi.

Haberde Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini gölgede bırakmak için şimdiden hazırlıklara başlayan Ali Koç'un en az 4 veya 6 transfer yapacağı, hedeflerin arasında Osimhen ile Yunus Akgün isimlerinin yer aldığı ifade edildi.

Ali Koç\'un Galatasaray\'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı

Victor Osimhen, Yunus Akgün, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Bayram ÖZSOY:
    ali koc senin hic mi vizyonun yok. ya senin aziz yıldırımın tırnagı olamazsın. sampiyonluk sevincini golgelemek mi istiyorsun istifa et aziz baskan yerine gelsin igs nin esmasi okubmaz 78 2 Yanıtla
  • Alina02:
    Yunus ?? gitmez çünkü büyük balık okyanusta ancak yaşar:) 39 7 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    futbolcu alıcağına sen gel baba ne ışın var orda doya doya sâmpiyonluktur kupadir yıldızdır hepsinini bol bol yaşa sen gel parada almıyacaz senden gel otur lobiye koy bardağını önüne he 32 1 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Apple gibi biatcılar yüzünden kulüp bu durumda :D para olsun yeter, sonuc önemli değil :))) üçe beşe bakmadan her şeyini verir başkanlarına parası var :D:D:D:D ananasını da elleriyle verir haahhahahahhaa 24 2 Yanıtla
  • Apple User:
    başkanım istesin onun kulubünü alır 2 22 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    işi gücü film... sportif başarı sıfır.. magazinsel başarı 100. 17 3 Yanıtla
  • tekeler61:
    A kerime sen o rakamı edermisin diye sormuştu şimdi iki katını vermek ister ama iş işten geçti. 17 0 Yanıtla
  • Oral:
    daha hala bi anlayamadılar. gs da kendini yırta yırta oynayan oyuncu. FB geldimi fos çıkıyor. gidin başka takımdan alın. 12 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yunus Galatasaray gibi büyük takımlara layık bir oyuncu gelirmi Size dayı 10 2 Yanıtla
  • Salim yılmaz:
    Alır alır sadece üç,ün bir,ni ALIR şımarık yalı çoçuğu 9 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    biraz mantikli sallayin.. hani bu zamanlarda adamlar cidden oturuyor masa basinda seneryo gibi boyle yazalim soyle yazalim yapiyorlar.. bu spor gazeteciligi icin meslek ahlakina hic uygun bir sey degil . bunu yazacaginiza Fb, Fatih Terim ile anlasti diye sallayin daha da cok okunur. 9 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    KATILIN BİZE DAHA İYİ NE GEREK VAR MASRAF ETMEYE 8 1 Yanıtla
  • Elvan4493:
    koç gündem değiştiriyor, boynu bükükler inanıyor :)) 5 1 Yanıtla
  • Apple User:
    yorumlara bakınca terbiye önemli behlül ortalık malısın 1 4 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    GS' ın transfer listesini kullanıyorsunuz, neyinize yetmiyor da bir de oyuncularına dadanıyorsunuz.. :) 4 0 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    OSİMHEN FB NİN TEKLİFİNE "LİG BİTİNCE CEVAP VERECEĞİM KADIKÖYDE FORMA GİYEBİLİRİM, SENEDE EN AZ BİR KEZ ALİ BENİ İZLEYEBİLİR TÜRKİYE'DE, ANCAK GALATASARAY FORMASI İLE" :)) YUNUS'A GELİNCE GİTMEZ AMA DİYELİM GİTTİ. M.HAKAN GALATASARAYA GELMESİ NE İSE YUNUS FENER İÇİN O OLUR. 0 1 Yanıtla
  • çiüçiü:
    Hakan Bilal başkan olursa en iyi futbolcuları alacağını tahmin ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Yılmaz:
    Ali koç futboldan anlamıyor rakipten futbolcu alarak başarısızlığını kapatamazsın birde çok konuşuyor 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    ahanda tükürüğümü mühürledim bu çağa gs,den bir çöp bile alamaz .... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç'un Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı - Son Dakika
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