Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor - Son Dakika
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Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

Ali Koç\'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe\'ye imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin transfer sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Seçim sürecini tamamlayan sarı-lacivertli takım, Anderson Talisca için Al Nassr'ın kapısını çaldı. Talisca'nın kulübüyle yollarını ayırmaya yakın olduğu ve takımının bonservis bedelinde indirime gideceği belirtiliyor. Bu transferde Fenerbahçe'nin en ciddi adım atan takım olduğu öğrenildi.

10.06.2024 09:11
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Seçimi geride bırakan Fenerbahçe'de artık tek gündem transfer. Suudi basınına göre; kulübüyle yollarını ayırmaya yakın olan Anderson Talisca için Fenerbahçe, Al Nassr'ın kapısını çalan takımlar arasında en ciddisi.

İNDİRİME DE GİDEBİLİRLER

İstikrarsızlığı nedeniyle kulübün yollarını ayırmak istediği belirtilen Talisca için takımının da bonservis bedelinde hatırı sayılır bir indirime gideceği bildirildi. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi Anderson Talisca'nın kulübe gelmek istediğini söylemişti.

29 GOLE KATKI SAĞLADI

Anderson Talisca, nisan ayında Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan Brezilyalı yıldız 25 gol attı ve 4 asiste imza attı.

Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Anderson Talisca, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Al Nassr, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Ünsal Akbulut: Türkiye'de Futbola Harcanan Parayla Evsiz Barksız Hiç Kimse Kalmazdı Diye Düşünenlerdenim... 83 18 Yanıtla
    Tuna güler: Devletin yapmış olduğu lüx harcamalar yerine tüm sma lı hastalar tedaviye kavuşturdu diye düşünenlerdenim 63 10 Mustafa Akdeniz: Hayırdır yq Fenerbahçe Ülkeyi kalkındırma kuruluşu falanmı söz konusu Fenerbahçe olunca yoj o parayla şu yapılırdı bu yapılırdı 36 13 URAT M: Hepsini topladığında sorunların büyük bölümünün hafifleyeceğini düşünenlerdenim 15 1
  • Erhan Taskin: talisca ne yaa, yine sacma bi transfer, yine bosuna para harcama 9 12 Yanıtla
  • Ayhan Yıldız: Gerçekten yazık şu yabancılara verdiğimiz paralara 9 5 Yanıtla
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  • Sabri İnce: Morinho bu habere üzüldü . 6 5 Yanıtla
  • Ali Arslan: Keşke alabilseler,ama maliyeti çok fazla zor gibi görünüyor 1 4 Yanıtla
  • Çağdaş Sümer: bu kadar para Türkiyede şampiyon olabilmek için mi veriliyor hayrettt 1 1 Yanıtla

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