Ali Koç\'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe\'ye imzayı atıyor

Ünsal Akbulut:

Türkiye'de Futbola Harcanan Parayla Evsiz Barksız Hiç Kimse Kalmazdı Diye Düşünenlerdenim...

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Tuna güler: Devletin yapmış olduğu lüx harcamalar yerine tüm sma lı hastalar tedaviye kavuşturdu diye düşünenlerdenim 63 10

Mustafa Akdeniz: Hayırdır yq Fenerbahçe Ülkeyi kalkındırma kuruluşu falanmı söz konusu Fenerbahçe olunca yoj o parayla şu yapılırdı bu yapılırdı 36 13