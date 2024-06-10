Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrede üçüncü kez başkan seçildi. Sonucun belli olmasından sonra rakibi Aziz Yıldırım'ın yanına giden Koç, sahneye çıkmadan önce ceketini giymeyi unuttuğunu fark etti ve Yıldırım'a "Başkanım bir saniye bekleyin, üstüme ceket alayım size saygısızlık olmasın" dedi. Bu durum daha önce Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hastaneden uğurlarken ceketsiz ve eli cebindeki görüntülerini akıllara getirdi.

10.06.2024 10:13
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yapılan kongrede üçüncü kez başkan seçildi. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile birlikte sahneye çıkmaya hazırlanan Ali Koç, üzerinde ceket olmadığını fark edince dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

"CEKET ALAYIM SİZE SAYGISIZLIK OLMASIN"

Ali Koç, kalabalığın içerisinde Aziz Yıldırım'a "Başkanım bir saniye bekleyin, üstüme ceket alayım size saygısızlık olmasın" ifadelerini kullanarak ceketini giyinmeye gitti. Koç'un gösterdiği bu hassasiyet saygı olarak yorumlandı ancak bu defa da akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yanayken ceketsiz olduğu ve rahat tavırlar sergilediği anlar geldi.

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

ERDOĞAN'IN YANINDA CEKETSİZ VE ELİ CEBİNDE GEZMİŞTİ

İş insanı Ali Sabancı ve ailesi tekne kazası geçirerek hastanede tedavi altına alındığında Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. Hastanede Erdoğan'ı ağırlayan Ali Koç, uğurlama sırasında ceketsiz ve eli cebinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yürümüştü.

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

O GÖRÜNTÜLER "SAYGISIZLIK" OLARAK YORUMLANDI

Koç'un bu görüntüleri çok konuşulmuş ve "Saygısızlık" olarak yorumlanmıştı. Koç ise yaptığı açıklamada o görüntünün bir anlık gelişen bir şey olduğu ve saygısızlık amacıyla yapılmadığını dile getirmişti.

Ali Koç\'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı getirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Yaşam, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Fahriye Dalyan: saygı gösterilmesi gereken yerde hassasiyet göstermiş . 25 52 Yanıtla
    Halit Gon: bu ülkenin cumhurbaşkanına saygı herkesin görevi cumhur ne demek zekası olmayana anlatamazsın 122 35
  • Erol MARASLI: Bu haberdende anlaşılacagı üzere Fenerbahçe ile hükümeti nasıl karşıkarşıya getirirz çabası var.ali koç un o zamanki kıtafetine bakın mavi gömlek beyaz kot pantolon yani çeker gitmeyi gerektirecek bir kıyafet degil,seçimdeki kıyafete bakın kumaş pantolon açık mavi gömlek yani takımın parçası.boş boş haber mantıgı 51 21 Yanıtla
    Fayton Faytoncu: Kardeş siz bazi kesim fenerliler ne yiyip iciyorsunuz bize bi soyleyin bizde aynısından yiyelim … fenerbahce kim ? Hükümet onu karsisina alsin ? Aiptir ya birakin artik bu algıları yok bizi şampiyon yapmıyorlar yok hükümet ile karşı karşıya getiriyorlar… saka gibisiniz baydınız gercekten . 20 10
  • Burak Şan: Derdi seçimi kazanınca şov yapmak gösteriş sadece 51 13 Yanıtla
  • Halit Gon: biz kimin ne niyetle ne yaptığını çok iyi biliyoruz sabırlıyız günü gelecek her kes hesap verecek 34 7 Yanıtla
    Erol MARASLI: Siz karşınızda Dursun Özbek gibi yanaklarını okşayan başkan istiyorsunuz. 14 11 Harun Çelik: Siz kimsiniz kulaklı makarnamı 8 5 Erol MARASLI: Hodri meydan.kimden ne için hesap soracaksınız 4 5
  • YoH null: zaman kaybı bir haber 21 5 Yanıtla
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