Ali Koç\'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı getirdi

Spor

Dün gece şimdiye kadar ki en derin saldırı yapıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yapılan kongrede üçüncü kez başkan seçildi. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile birlikte sahneye çıkmaya hazırlanan Ali Koç, üzerinde ceket olmadığını fark edince dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"CEKET ALAYIM SİZE SAYGISIZLIK OLMASIN"

Ali Koç, kalabalığın içerisinde Aziz Yıldırım'a "Başkanım bir saniye bekleyin, üstüme ceket alayım size saygısızlık olmasın" ifadelerini kullanarak ceketini giyinmeye gitti. Koç'un gösterdiği bu hassasiyet saygı olarak yorumlandı ancak bu defa da akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yanayken ceketsiz olduğu ve rahat tavırlar sergilediği anlar geldi.

ERDOĞAN'IN YANINDA CEKETSİZ VE ELİ CEBİNDE GEZMİŞTİ

İş insanı Ali Sabancı ve ailesi tekne kazası geçirerek hastanede tedavi altına alındığında Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. Hastanede Erdoğan'ı ağırlayan Ali Koç, uğurlama sırasında ceketsiz ve eli cebinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yürümüştü.

O GÖRÜNTÜLER "SAYGISIZLIK" OLARAK YORUMLANDI

Koç'un bu görüntüleri çok konuşulmuş ve "Saygısızlık" olarak yorumlanmıştı. Koç ise yaptığı açıklamada o görüntünün bir anlık gelişen bir şey olduğu ve saygısızlık amacıyla yapılmadığını dile getirmişti.