Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu

Ali Koç ve Acun\'a öfke kustu! Engin Polat\'tan 2 kelimelik derbi yorumu

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından sarı-lacivertli takımın taraftarı olarak bilinen Engin Polat, yönetimi hedef alarak, ''Yönetemiyorsanız bırakın'' ifadelerini kullandı. Polat'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Engin Polat, yaklaşık 10 ay hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

22.09.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Engin Polat, maçın ardından "Yönetemiyorsanız, bırakın" şeklinde bir paylaşım yaptı.

'YÖNETEMİYORSANIZ BIRAKIN'

Fenerbahçe'ye bir tepki de sarı-lacivertli takımın taraftarı olarak bilinen Engin Polat'tan geldi. Engin Polat, Fenerbahçe'nin maç sonu paylaşımını Instagram hikayesinde paylaştı ve altına 'Yönetemiyorsanız bırakın' notunu düştü. Polat'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

HAPİSTEN ÇIKTI

Kara para aklama davasında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tahliye kararı çıkmış ve serbest bırakılmışlardı. Engin Polat, yaklaşık 10 ay hapiste kalmıştı.

Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu

Engin Polat, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mauro Sicardi:
    Bugünleri de gördük ya, hırsız akıl veriyor 220 9 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    hırsız akıl veriyor, ne ala memleket 150 2 Yanıtla
  • Perwer:
    Siz önce polat ailesinin haberlerini yapmak için onlardan kaç para aldığınızı söyleyin? Gerçekten şu gereksiz tiplerin haberlerini buradan görmekten bıktık usandık. Yeter. Siz gazetecilerin bir ahlakı yok muydu? Engin Polat kim oluyor? Daha düne kadar naylon fatura ve vergi dolandırıcılığı diye manşet atıyordunuz. Bu ne rezilliktir. 123 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Bir GS’li olarak acunu bilmem ama sen kim Ali Koç’u eleştirmek kim.işine bak.. 83 3 Yanıtla
  • soner:
    Hırsız aklı haber olmuş 73 3 Yanıtla
  • Mehmet C:
    Hirsizlar da ünlü oldu,ne günlere kaldik,utanma arlanma yok. 51 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    fenerbahçe bitmiş 43 3 Yanıtla
  • Battal Gazi:
    fenerin yeni başkanı olacak herhalde :) 37 8 Yanıtla
  • Bülent Tan:
    bu kadarıda fazla. kim ya Engin Polat. 32 2 Yanıtla
  • Yildirim Bektas:
    Fenerbahceye sponsorluktan kovulması baya acıtmış sanırım..bu berberlikten gelme nasıl 500 mılyon lıra üstü vurgun yaptılar buda bir yetenek olmalı :) 25 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
10:28 Ali Koç ve Acun’a öfke kustu Engin Polat’tan 2 kelimelik derbi yorumu Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
08:39 Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin’in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 11:29:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement