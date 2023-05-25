'Puşkaş' lakaplı efsane Ergun Öztuna'ya Ali Koç ve Uğur Dündar'ın omuzlarında veda edildi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

'Puşkaş' lakaplı efsane Ergun Öztuna'ya Ali Koç ve Uğur Dündar'ın omuzlarında veda edildi

25.05.2023 21:09

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 'Puşkaş Ergun' lakabıyla bilinen Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı. Öztuna için ilk tören Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlendi. Törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli yöneticiler ve eski sporcular ile sevenleri katıldı.

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda

FENERBAHÇE CAMİASI CENAZEDE

Ergun Öztuna için ilk tören Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlendi. Törene merhumun ailesi ve yakınlarının sıra; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli yöneticiler ve eski sporcular ile sevenleri katıldı.

Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda

"KULÜBÜMÜZÜN İLK GOLÜNÜ ATTI"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan törende yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe, formasına emek vermiş, hizmet vermiş değerlerini her zaman yüceltir ve yaşatır. Puşkaş Ergun da bu değerlerimizden biri olarak unutulmazlarımızın arasındaki yerini aldı. Camiamızın 'Puşkaş' lakaplı futbolcusu Ergun Öztuna'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenleri ve camiamızın önde gelenleri ile birlikte kendisini uğurluyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Puşkaş Ergün, Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun tarihine hem futbolculuk hem antrenörlük başarılarıyla geçmiş çok önemli bir isimdi, çok değerli bir futbolcuydu. Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Fenerbahçemizin ilk golünü kaydeden Sayın Öztuna, 1957'de İstanbul Ligi'ni kazanan Takımımıza şampiyonluğu getiren üçüncü golü kaydetmişti. Fenerbahçemizin efsanesi olmak, onun gibi anılmak herkese nasip olmayacak bir değerdir. Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve Uğur Dündar omuz verdi! Fenerbahçe'nin 'Puşkaş' lakaplı efsanesi Ergun Öztuna'ya veda
YORUMLAR
500
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Puşkaş' lakaplı efsane Ergun Öztuna'ya Ali Koç ve Uğur Dündar'ın omuzlarında veda edildi - Son Dakika


Son Dakika
23:16 Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa SMS: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak
23:13 Sinan Oğan'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Çeyrek katkı yapmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi?
23:12 Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu
23:07 Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2. tur mesajı: Sana bu şansı ben verdim, teşekkür etmelisin
22:43 Fenerbahçe'ye geri mi dönecek? İsmail Kartal sürprize hazırlanıyor
22:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başladı
22:25 Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
22:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Sinan Oğan yorumu: Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başladı
22:19 Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
21:56 65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2023 23:32:58. #1.12#
SON DAKİKA: 'Puşkaş' lakaplı efsane Ergun Öztuna'ya Ali Koç ve Uğur Dündar'ın omuzlarında veda edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement