Ali Koç, ''Yönetim istifa'' diyen taraftarları ''troll'' olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, ''Yönetim istifa'' diyen taraftarları ''troll'' olarak nitelendirdi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yılbaşı kutlamasında kendisini istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarlarına tepki gösterdi. Koç, sosyal medyada kendisine karşı çıkan taraftarları 'troll' olarak nitelendirdi ve kendilerine rağmen mücadele edeceklerini belirtti.

25.12.2024 10:24  Güncelleme: 10:31
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi ve 'troll' olduklarını söyledi.

"BİZİM İÇİMİZDEN GEÇİYOR"

Yılbaşı kutlamasına katılan Ali Koç, kendisini istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarına, "Biz mücadele verirken, sosyal medyadaki Fenerbahçe trolleri bizim içimizden geçiyor. Tribünler malumunuz." sözleriyle tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarlarının büyük bölümü, Athletic Bilbao maçında Ali Koç'u istifaya davet etmişti.

Ali Koç, \'\'Yönetim istifa\'\' diyen taraftarları \'\'troll\'\' olarak nitelendirdi

Fenerbahçe, Yılbaşı, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, ''Yönetim istifa'' diyen taraftarları ''troll'' olarak nitelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ramazan Sarac:
    Sen ne kadar yüzsüz bir aramsin kulüpler Birliği başkanı Ali Koç sen arkanda duran kitleninde Fenerbahçe li olduğu düşünmüyoruz sende karekter de kalmamis 19 2 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    ne trolü ulan ben fenerliyim istifa diyorum. günümüzün popüler siyasî deyimi karşı olduğunda trol oluyorsun 14 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    iyiki o kelime bulunmuş. başarı yok malı olarak getiri dip, transferler cacık ama istifa deyince trol. yapragı kitır.. 12 0 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Kendi taraftarına saygın yok be adam 9 0 Yanıtla
  • Sefa Armağan:
    diğer başarısız arkadaşta hain diyor sürekli.. aynı kalem bunlarr 9 0 Yanıtla
  • ali çakmak:
    net haklı. sonuna kadar arkasındayız başkanımın ve acun ılıcalının. 1 7 Yanıtla
  • Mert Erdem ERDOĞAN:
    İstifa et diyecem de şu an senden daha önemli konular var.Ailecek ülke sizin zaten. Biz 22104 Tlyla ne yapalım onu söyle.. 7 0 Yanıtla
  • Hasan null:
    Takımın içinden geç sonra taraftar troll olsun, oh ne güzel dünya 3 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Aziz Yıldırım bize giderken ayıp ediyorsunuz yuhalamayin ben bu kulübe 20 yıl hizmet ettim ararsınız bu günleri dedi. Şimdi onun ahını çekiyoruz hem de ne ahh. İstenmiyorsun Ali Koç yeter artık bir de arsızca taraftarı trollukle suçlayamazsin. 3 0 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    tabi tabi milyonlarca fenerli hepsi senin geldiğinden beri elde ettiğin başarılarından dolayı memnun bir kaç tane gs li araya sızmış istifa diyordur!! 2 0 Yanıtla
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