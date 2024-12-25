Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi ve 'troll' olduklarını söyledi.
Yılbaşı kutlamasına katılan Ali Koç, kendisini istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarına, "Biz mücadele verirken, sosyal medyadaki Fenerbahçe trolleri bizim içimizden geçiyor. Tribünler malumunuz." sözleriyle tepki gösterdi.
Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarlarının büyük bölümü, Athletic Bilbao maçında Ali Koç'u istifaya davet etmişti.
Son Dakika › Spor › Ali Koç, ''Yönetim istifa'' diyen taraftarları ''troll'' olarak nitelendirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (13)