Ali Koç, \'\'Yönetim istifa\'\' diyen taraftarları \'\'troll\'\' olarak nitelendirdi

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Aziz Yıldırım bize giderken ayıp ediyorsunuz yuhalamayin ben bu kulübe 20 yıl hizmet ettim ararsınız bu günleri dedi. Şimdi onun ahını çekiyoruz hem de ne ahh. İstenmiyorsun Ali Koç yeter artık bir de arsızca taraftarı trollukle suçlayamazsin.