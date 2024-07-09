Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin - Son Dakika
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Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin

Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinin başında yer alan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, transferi için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, uzun uğraşlar sonucu Sevilla ile anlaşmaya varsa da En-Nesyri ile rakamda uzlaşamadı. Bunun üzerine devreye başkan Ali Koç girdi. Koç, kurmaylarıyla yaptığı görüşmede yıldız futbolcunun transferinin bir an önce bitirilmesini istedi.

09.07.2024 18:37
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, hedefindeki yıldızlara artık imza attırmanın hesaplarını yapıyor. Bu yıldızlardan bir tanesi de Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri.

SEVILLA İLE ANLAŞILDI

Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun forvetteki 1 numaralı isteği olan Youssef En-Nesyri için tüm şartları zorladı. Sevilla ile yapılan pazarlıklar sonunda anlaşma sağlandı.

ALİ KOÇ BİZZAT DEVREDE

Fenerbahçe, 27 yaşındaki golcüye teklifini yaptı. Al-Qadsiah'ın da istediği En Nesyri, düşünmek için süre istedi. Ancak oyuncunun menajeri, daha önce anlaşma sağlanan rakamdan fazlasını talep etti, Mario Branco bu talebi geri çevirdi. Süreç iyice uzayınca Ali Koç devreye girdi.

Ali Koç, Youssef En-Nesyri transferi için gemileri yaktı

"BU TRANSFERİ BİR AN ÖNCE BİTİRİN"

Fanatik'in haberine göre; Koç, Mourinho'nun en çok istediği isim olan Youssef En-Nesyri için kurmaylarına talimat verdi. Başkanın, Branco ve transferle ilgilenen yöneticilerle görüşme gerçekleştirip, "En-Nesyri transferi çok uzadı. Mourinho çok istiyor. Ne gerekiyorsa yapın, bu işi bir an önce bitirin" dediği öğrenildi.

Ali Koç, Youssef En-Nesyri transferi için gemileri yaktı

LUGANO MAÇINDA SAHADA OLMASI HEDEFLENİYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçına 23 Temmuz'da Lugano karşısında çıkacak. Bu tur için UEFA'ya kadrolar 18 Temmuz'da bildirilecek ancak ilk maçtan 24 saat öncesine kadar 2 yeni oyuncu daha eklenebilecek. Ali Koç, Faslı yıldızın Lugano ile oynanacak eşleşmede sahada olmasını çok istiyor.

Ali Koç, Youssef En-Nesyri transferi için gemileri yaktı

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve BU karşılaşmalarda 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Faslı forvetin İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ankara null: mayislar bizimdir. messi gelse gene olmazzzz 0 3 Yanıtla
  • Ali Çakar: Zorla güzellik olmaz hadi bakalım hayırlısı.. 2 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Haber asparagas, Ali Koç böyle birşey demez, menejer anlaşmadan daha sonra fazla para istediyse zaha örneği gibi hemen kalkar masadan,haberler dedikodu ve normal hersene aynı gelişmeler 0 0 Yanıtla

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