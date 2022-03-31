Aliağalı sporcu Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Aliağalı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

31.03.2022 16:48
Aliağalı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılan Aliağalı sporcu Bahadır Avhan, klasik bodybuilding-1.80 stilinde Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılan Aliağalı sporcu Bahadır Avhan, klasik bodybuilding-1.80 stilinde Türkiye şampiyonu oldu.

Aliağalı sporcu Bahadır Avhan, şampiyonluk sevinci yaşadı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerinde kenti temsil eden sporcu Bahadır Avhan'ı makamında ağırladı. Türkiye şampiyonluğundan ötürü Avhan'ı tebrik eden Başkan Serkan Acar, Avhan'a spor hayatında başarılar diledi.

Aliağa'ya büyük bir gurur yaşatan sporcu Bahadır Avhan, 5-9 Mayıs 2022 tarihlerinde İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasında milli takım adına Türkiye'yi temsil edecek. - İZMİR

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Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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