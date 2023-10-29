Bravo Cengiz! Cumhuriyet'in 100. yılında yabancı takım arkadaşlarına ''Nutuk'' hediye etti

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan transfer olan Ünder, Pendikspor maçı öncesinde takım arkadaşlarına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" adlı eserini hediye etti.

YABANCI TAKIM ARKADAŞLARINA "NUTUK" HEDİYE ETTİ

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama heyecanları sürerken Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder'den takım arkadaşlarına anlamlı hediye geldi.

"MİRASIMIZIN YILMAZ BEKÇİLERİYİZ"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Cengiz, "Canım Atam, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel günde, ülkemiz için verdiğin mücadeleyi senin sözlerinle takım arkadaşlarıma anlatmak istedim. Nutuk sayesinde seni daha iyi tanımaları en büyük arzum. Mirasının yılmaz bekçileriyiz, sonsuza dek Cumhuriyet!" ifadelerine yer verdi.