Alkolü fazla kaçıran Giresunspor Başkanı kendinden geçti! Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alkolü fazla kaçıran Giresunspor Başkanı kendinden geçti! Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın bir mekanda alkolü fazla kaçırıp yarı çıplak şekilde dans ettiği görüntüler tartışma yarattı. Yamak'ın elindeki dev alkol şişesiyle tuhaf hareketler sergilediği sırada yanındakilerin de kendisine eşlik ettiği görüldü. Sosyal medyada videoyu paylaşan kullanıcılar ise "Takımı son sırada bulunan başkan bir hayli efkarlı" yorumunda bulundu.

12.02.2024 15:01  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1. Lig'de son sırada bulunan Giresunspor'da başkan Nahid Ramazan Yamak'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ALKOL ŞİŞESİYLE İLGİNÇ FİGÜRLER SERGİLEDİ

Alkolü fazla kaçıran Yamak arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği mekanda kendinden geçerken, alkol şişesiyle birbirinden ilginç figürler sergiledi.

Alkolü fazla kaçıran Giresunspor Başkanı kendinden geçti! Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yaptı

YARI ÇIPLAK HALDE BAŞKANA EŞLİK ETTİLER

Aynı masada bulunan arkadaşlarının da yarı çıplak halde Giresunspor Başkanı Yamak'a eşlik ettikleri anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Alkolü fazla kaçıran Giresunspor Başkanı kendinden geçti! Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yaptı

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Başkan Yamak'ın görüntülerini paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısının "Takımı son sırada bulunan başkan bir hayli efkarlı" yorumunda bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

Alkolü fazla kaçıran Giresunspor Başkanı kendinden geçti! Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yaptı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • MAHMUT BAŞAK: MikROPLUKTAN SİNİR YOK 99 10 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Bu videodaki gelişme ,bir İzmir takımı başkanı tarafından yapılsaydı ,yüzlerce yorum olurdu burada..... Ne gavurluğu kalırdı ,nede kafirliği..:))... 93 6 Yanıtla
  • Alperen Umut: bence bu adamın cansel hayatı araştırılsın :))) 37 2 Yanıtla

Giresunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alkolü fazla kaçıran Giresunspor Başkanı kendinden geçti! Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:53:50. #1.11#
SON DAKİKA: Alkolü fazla kaçıran Giresunspor Başkanı kendinden geçti! Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement