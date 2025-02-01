Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri dahil eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinin feshedildiği ve Napoli forması giyeceği öğrenildi. A Spor'un haberine göre, Fransız futbolcunun takımdan ayrılması kesinleşti.
Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Maximin, söz konusu mücadelelerde 3 gol attı ve 4 asist yapabildi.
Son Dakika › Spor › Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek - Son Dakika
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