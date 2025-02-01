Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek - Son Dakika
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Spor

Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

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Fenerbahçe'de ara transfer döneminde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte Al-Ahli'den kiralık olarak transfer edilen Allan Saint-Maximin'in sözleşmesi feshedildi. Fransız futbolcunun yeni adresinin Napoli olacağı öğrenildi.

01.02.2025 12:55
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Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri dahil eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

NAPOLİ'YE GİDİYOR

Sarı-lacivertlilerde Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinin feshedildiği ve Napoli forması giyeceği öğrenildi. A Spor'un haberine göre, Fransız futbolcunun takımdan ayrılması kesinleşti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Maximin, söz konusu mücadelelerde 3 gol attı ve 4 asist yapabildi.

Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Fenerbahçe, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Haktan Pro:
    gerizekalı Ali koç takım en iyisini gönderdi 68 10 Yanıtla
  • Chen Medya :
    fenerbahceli değilim ama bu adam çok hızlıydı hata yapılmış gönderilirken 49 10 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Çalımı iyidi ama takım oyuncusu değildi yolu açık ola.. 34 12 Yanıtla
  • yasin yolal:
    takım zaten yavaş. en hızlı adamı göndermek niye. 22 3 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Fernerbahçe göndermedi kiralık olarak anlalma gereği kulubü Napoliden gelen teklifi geri çevirmedi futbolcuda isteği doğrultusunda anlsşmaya varıldı 20 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Üzüldüm 15 6 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    Hani söz vermişti feneri sampiyon yapacakti forma istiyordu, bunlar hep ayni valla buyukten kucuge reziller :)) 12 5 Yanıtla
  • Tahsin Derin:
    feneri anlıyamıyorum kaş yaparken göz çıkarıyor 13 4 Yanıtla
  • Süleyman ŞENGÜL:
    sezonun en iyisi bu kadar kısa sürede kovulur mu :) 13 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Asena yolcu :) 5 10 Yanıtla
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