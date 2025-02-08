Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlara yeni bir mesaj gönderdi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen ve devre arasında İtalyan devi Napoli'ye transferi son anda yatan yıldız oyuncu Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.
Maximin sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Spor › Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim - Son Dakika
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