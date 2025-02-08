Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim - Son Dakika
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Spor

Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim

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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, taraftarlara mesaj gönderdi. Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen ve devre arasında Napoli'ye transferi son anda yatan yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından ''Şaka yapmak için geri dönmedim. Bana güvenin, sizin için savaşacağım'' ifadelerini kullandı.

08.02.2025 09:21
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlara yeni bir mesaj gönderdi.

TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU

Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen ve devre arasında İtalyan devi Napoli'ye transferi son anda yatan yıldız oyuncu Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

"LAF OLSUN DİYE GERİ DÖNMEDİM"

Maximin sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım" ifadelerine yer verdi.

Allan Saint-Maximin\'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim

Sosyal Medya, Fenerbahçe, Napoli, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    Bu sene tek eğlence yine Fenerbahçe hahahahaha :)))) 45 9 Yanıtla
  • AlexArda:
    Senin için eğlence tabi ferhat büyük takım zevk veriyor sana yaşattığı acılardan zevk alıyorsun :) 5 13 Yanıtla
  • astronot marslı:
    ferhat sen varken baska eglencemiz yok 10 5 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Deli oğlan 8 3 Yanıtla
  • eyup tanriverdi:
    yakında gerçekleri açıklayacaktın. Geri döndün demek ki yalanlara devam edeceksin. 5 4 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    Ferhat eser gene yırtık dondan fırladı 9 0 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    serseri 0 6 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoştun ansiyla bacisini zkerken benim eğlencemi görün bi de, işim bitince ferhoşt gurup indirimi bile uyguluyor :) 1 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Emanet oyuncu Fenerbahçe'ye ne kadar yararlı olabilir ki çık birşeyler söyle'de taraftarın gazını alalım demişler o da çıkmış söylemiş olay bundan ibaret 2 2 Yanıtla
  • Nezir hoca:
    annen rahat bırakırsa tabii 0 0 Yanıtla
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