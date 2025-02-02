Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den 1 yıllığına kiraladığı Allan Saint-Maximin İtalya Serie A'da zirveye oynayan Napoli'ye imza atmak üzere. Fransız yıldızın sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemesinin ve kulübün buna izin vermesinin nedeni ortaya çıktı.

02.02.2025 13:34
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Ara transferde kadrosunu Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic ile güçlendiren Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'e veda etmeye hazırlanıyor.

MAXIMIN AYRILIĞI KAFASINA KOYDU

İtalya'nın Napoli takımının bir süredir transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Allan Saint-Maximin, teklifi kabul ederek sarı lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli Kulübü'nden 1 yıllığına kiraladığı Fransız futbolcu, transferiyle ilgili kararını açıklamak için Napoli ile Suudi Arabistan ekibi arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyordu. Napoli, Al-Ahli ile anlaşmaya varınca Saint-Maximin Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetle görüşerek, İtalyan kulübüne gitmek istediğini bildirdi.

"BU FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMEM"

Türkiye'de mutlu olduğunu ancak Serie A'da iddialı bir takımda oynama fırsatını da kaçırmak istemediğini ifade eden 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı lacivertli yöneticilere, "Bugüne dek Fransa, İngiltere ve Türkiye liglerinde oynadım. İtalya Serie A'da büyük bir kulüpte forma giymeyi hep istedim. Napoli bana bu fırsatı sundu ve kaçırmak istemiyorum" diyerek izin istediği öğrenildi. İtalyan basını, Napoli'nin Maximin'in kiralanması ve oyuncunun kiralık sözleşmesiyle birlikte toplam 4 milyon euroluk bir transfer operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

FENERBAHÇE İZİN VERDİ: PROFESYONELLİĞİNDE SORUN VAR

Yaşanan gelişmelerin ardından transferin resmiyet kazanması Fenerbahçe'nin onayına kalmıştı. Sarı-lacivertliler, yönetim ve Mourinho ile görüşüp ayrılmak istediğini ileten Saint-Maximin'in vedasına onay verdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Saint-Maximin'in ayrılığına onay vermesinin altında yatan sebepler de ortaya çıktı. Fenerbahçe, Saint-Maximin'in profesyonelliği konusunda büyük sorunlar yaşaması nedeniyle gelen teklifi onayladı. Oyuncunun özel hayatında gelgitler yaşadığı, antrenmanlar konusunda da gereken hassasiyeti göstermediği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre buldu. Maximin, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Allan Saint-Maximin\'in Fenerbahçe\'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cocukluk askimsin:
    8m Euro maaş ve kiralama ücreti verildi. Napoli istedi diye adam bıraktı gitti. febemin küçüklüğü der geçerim.buyukler ve iyiler kazanır. şikeciler kaybeder 12 48 Yanıtla
  • Apple User:
    ne oldu ya macun diyordu sağa sola yatırıyor ahahhahaha ulan harbi eziksiniz 9 16 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Oyun sitili iyiydi ancak takım futboluna pek katkısı yoktu.gittiği iyi oldu artık yerine oguz oynar.ayrıca Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro vermekten kurtuldu. 16 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Futbolcudan anlamayan (!) Napoli adamı transfer ediyor ve kötüydü zaten diyenler var,ne garip bir durum. 11 2 Yanıtla
  • Oooo:
    Bu futbolcuyu Napoli'de ağzımız açık izleyeceğiz. Gs de olsa Okan Buruk ses duvarını aşan jet gibi kullanırdı. Sorun Morinho ve Ali Koç ta 7 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hani düne kadar dünyanın en iyi oyuncusuydu ayrılıyor diye özel hayatında gelgitlermi oldu neden daha önce açıklamadınız 3 3 Yanıtla
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