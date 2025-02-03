Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği Allan Saint-Maximin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fransız futbolcunun transferinin Napoli'ye transferinin iptal olduğu öne sürüldü.
İtalya'dan Di Marzio, Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olduğunu duyurdu. İtalyan basını, gün içerisinde Al Ahli ile yaşanan belge sorunu ve Fenerbahçe'nin Maximin için ücret talep etmesi nedeniyle transferin zora girdiğini duyurmuştu.
Fenerbahçe, bonservisi Al Ahli'de bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Allan Saint-Maximin'in transferi iptal edildi - Son Dakika
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