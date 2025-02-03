Allan Saint-Maximin\'in transferi iptal edildi

Spor

Katilin kimliği de cinayet anı da hayrete düşürdü

Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği Allan Saint-Maximin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fransız futbolcunun transferinin Napoli'ye transferinin iptal olduğu öne sürüldü.

TRANSFER İPTAL OLDU

İtalya'dan Di Marzio, Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olduğunu duyurdu. İtalyan basını, gün içerisinde Al Ahli ile yaşanan belge sorunu ve Fenerbahçe'nin Maximin için ücret talep etmesi nedeniyle transferin zora girdiğini duyurmuştu.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe, bonservisi Al Ahli'de bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.