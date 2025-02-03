Allan Saint-Maximin'in transferi iptal edildi - Son Dakika
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Spor

Allan Saint-Maximin'in transferi iptal edildi

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Fenerbahçe'den Napoli'ye transferi beklenen Allan Saint-Maximin'in transferi iptal edildi. İtalyan basını, Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olduğunu duyurdu. Transferin iptali, Al Ahli ile yaşanan belge sorunu ve Fenerbahçe'nin Maximin için ücret talep etmesi nedeniyle gerçekleşti.

03.02.2025 16:55
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Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği Allan Saint-Maximin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fransız futbolcunun transferinin Napoli'ye transferinin iptal olduğu öne sürüldü.

TRANSFER İPTAL OLDU

İtalya'dan Di Marzio, Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olduğunu duyurdu. İtalyan basını, gün içerisinde Al Ahli ile yaşanan belge sorunu ve Fenerbahçe'nin Maximin için ücret talep etmesi nedeniyle transferin zora girdiğini duyurmuştu.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe, bonservisi Al Ahli'de bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Allan Saint-Maximin'in transferi iptal edildi
Allan Saint-Maximin\'in transferi iptal edildi

Fenerbahçe, Napoli, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Allan Saint-Maximin'in transferi iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    elinde patladı dönerbahcenin desenize hahahaha :))))) 21 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    KAYYUM TARIK YÜCEYİDE GÖTÜRECEK SADECE ESSEKBAHCEMİ DEĞİL :)) 13 8 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Bu adam gönderilmez 9 6 Yanıtla
  • astronot marslı:
    bu adami gondermek demek sampiyonlugu ipn.lere birakmak demek 6 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    topu ayağına alıyor. gtveren gibi bir oyana bir bu yana sonra kaybediyor zaaaaaaaa 5 4 Yanıtla
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