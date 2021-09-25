Süper Lig'de 4 haftadır galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. Sarı-kırmızılıların 24Erzincaspor'dan transfer ettiği genç yıldız için Alman kulüpleri sıraya girdi.
Akşam'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu için Wolfsburg, Stuttgart ve Hoffenheim'ın Türkiye'ye temsilci göndereceği ve 22 yaşındaki kanat oyuncusunu izleteceği ortaya çıktı. Plana göre hem Göztepe hem de Fransa'daki Marsilya maçlarında Kerem takip edilecek ve hazırlanacak rapor doğrultusunda, yeni bir izlenme takvimi daha oluşturulacak. Avrupa'daki transfer piyasasının nabzını tutan otoriteler, Kerem için ocak ayında Galatasaray'ın kapısının ciddi şekilde çalınabileceğini ifade ediyor.
3 Alman ekibinin de temsilcilerden olumlu geri dönüş alması halinde- ocak ayında Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Galatasaray astronomik bir teklif almaması halinde Kerem Aktürkoğlu'nu satmayı düşünmüyor.
Son Dakika › Spor › Alman kulüpleri Kerem için sıraya girdi! Galatasaray, astronomik bir teklif gelmezse satmayacak - Son Dakika Spor