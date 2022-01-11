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Alman takımlardan 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir'e teklif geldi - Son Dakika

Alman takımlardan 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir'e teklif geldi

11.01.2022 10:06
Alman takımlardan 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir'e teklif geldi

Futbol hayatına 7 yaşında başlayıp, yıllarca amatör kulüp ve profesyonel kulüplerde ter dökerek kendini ispatlayan, son olarak da Menemenspor U19 takımında ter döken Mehmet Alper Özdemir'e, Almanya'nın RB Leipzig takımından teklif geldi.

Futbol hayatına 7 yaşında başlayıp, yıllarca amatör kulüp ve profesyonel kulüplerde ter dökerek kendini ispatlayan, son olarak da Menemenspor U19 takımında ter döken Mehmet Alper Özdemir'e, Almanya'nın RB Leipzig takımından teklif geldi.

Futbol hayatına küçük yaşta başlayıp, yıllarca birçok amatör ve profesyonel kulüpte oynayarak yeteneğini ve kendini ispatlayan 19 yaşındaki genç futbolcu Mehmet Alper Özdemir, iki Alman takımdan teklif aldı. Ümraniyespor, Bostancıspor ve Menemenspor gibi takımlarda süre alıp birçok gole imza atarak yeteneğinin keşfedilmesini sağlayan genç oyuncu, hayallerinin olduğunu ve ileride büyük şampiyonluklar görmek istediğini belirtti. Almanya'nın RB Leipzig ve RB Salzburg takımlarından teklif alan genç yetenek, 23 Ocak tarihinde görüşme yaptığı RB Leipzig'le idmana çıkacak.

" Bundesliga'da güzel bir şampiyonluk yaşamak en büyük hayalim"

Hayallerinin çok büyük olduğunu ve Bundesliga'da güzel bir şampiyonluk görmek istediğini belirten Mehmet Alper Özdemir, "Öncelikle hazırlık maçlarında keşfedildim. İyi performansım sayesinde kulüp yetkilileri bunu fark etti. Futbola 7 yaşında Galatasaray Futbol Okulu'nda başladım. Daha sonra Ümraniyespor altyapısında bir sürecim oldu. Orada maçlarda kendimi bir geliştirdim. Bostancıspor'a transfer olmuştum. Fark edildim lig maçlarında. Sezon başı Menemenspor'la bir hazırlık maçımız oldu. O maçta da 2 gol atmıştım. 1 de asist yaptım. Sonra kulüp başkanımız beni takıma katmak istediğini söyledi. Bu şekilde gelişti transfer sürecim Menemenspor'a. Oradayken hazırlık maçları yaptık sezon başı, Antalyaspor, Göztepe gibi büyük kulüplerle. Süre aldıktan sonra kendimi gösterdim ve yurt dışındaki kulüplerin ilgisini bu şekilde çektim. RB Leipzig ve RB Salzburg benimle görüştü. İkisi de aynı bünyede olan bir kulüp. Çok büyük hayallerim var. Almanya Bundesliga'da güzel bir şampiyonluk yaşamak en büyük hayalim. Leipzig ve Salzburg ile bir görüşmemiz oldu. Şu anda Leipzig'e gitmek için hazırlanıyorum. Transferde de en yakın zamanda bu işi bitirmek için yetkililerle görüşüyorum. Örnek aldığım futbolcular var tabii. Messi örnek aldığım biri benim için. Almanya'da da Lewandowski'yi çok örnek alıyorum. Gittiğim takım Leipzig'de de en çok Nkunku'yu örnek alıyorum. Kendisiyle de görüştüm. Bana hoş geldin dedi. Takımla kaynaştıracağına da inanıyorum beni" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Alman takımlardan 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir'e teklif geldi
Alman takımlardan 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir'e teklif geldi
Alman takımlardan 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir'e teklif geldi
Alman takımlardan 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir'e teklif geldi

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Alper Özdemir, RB Leipzig, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alman takımlardan 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir'e teklif geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Alman takımlardan 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir'e teklif geldi - Son Dakika
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