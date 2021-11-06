Alman teknik direktör Christoph Daum Antalya'da bir etkinliğe katıldı

Alman teknik direktör Christoph Daum, Antalya'da bir programa katıldı.

Alman teknik direktör Christoph Daum, Antalya'da bir programa katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "6. Efsaneler Kupası" futbol turnuvası, "Türk-Alman Dostluk Günü" etkinliği için kente gelen Daum, program kapsamında bir otelde gerçekleştirilen kokteyle iştirak etti. Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın davetiyle sahneye çıkan ve uzun yıllar Türkiye'de de görev yapan Alman teknik direktör Daum, Türkçe konuşarak, "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı. Daum'un sözleri davetlilerce alkışlandı. Belek Turizm Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek turnuvada Antalyaspor, Werder Bremen, Galatasaray, Hannover 96, Nürnberg, Adler veteran takımları ile Akdeniz Üniversitesi ve Acun Medya takımları yer alacak.

Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Alman teknik direktör Christoph Daum Antalya'da bir etkinliğe katıldı - Son Dakika Spor

Son Dakika

Astsubay, boşanma sonrası avukatının ofisinde intihar etti

İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim

Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü

Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var

"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor

Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak