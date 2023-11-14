Almanlar şokta! Fenerbahçe Opet rakibini deplasmanda devirdi

CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Opet, deplasmanda Potsdam'ı 3-0 mağlup etti ve C Grubu'nda ikide iki yaptı.
Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından ikinci maçından da set vermeden galip ayrılarak liderliğe yükseldi. Alman ekibi ise ilk kez mağlup oldu.
Fenerbahçe Opet'te 18 sayıyla oynayan Magdalena Stysiak maçın en değerli oyuncusu, 23 sayıyla oynayan Arina Fedorovtseva da maçın en skoreri oldu. Grubunda lider olan sarı-lacivertliler, üçüncü hafta maçında 28 Kasım Salı günü Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'a konuk olacak.
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