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Almanlar şokta! Fenerbahçe Opet rakibini deplasmanda devirdi - Son Dakika

Almanlar şokta! Fenerbahçe Opet rakibini deplasmanda devirdi

Almanlar şokta! Fenerbahçe Opet rakibini deplasmanda devirdi
14.11.2023 23:19  - Güncelleme: 23:24

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu SC Potsdam'ı set vermeden 3-0 yenerek liderliğe yükseldi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Opet, deplasmanda Potsdam'ı 3-0 mağlup etti ve C Grubu'nda ikide iki yaptı.

KANARYA SET VERMEDİ

Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından ikinci maçından da set vermeden galip ayrılarak liderliğe yükseldi. Alman ekibi ise ilk kez mağlup oldu.

Almanlar şokta! Fenerbahçe Opet rakibini deplasmanda devirdi

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Fenerbahçe Opet'te 18 sayıyla oynayan Magdalena Stysiak maçın en değerli oyuncusu, 23 sayıyla oynayan Arina Fedorovtseva da maçın en skoreri oldu. Grubunda lider olan sarı-lacivertliler, üçüncü hafta maçında 28 Kasım Salı günü Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'a konuk olacak.

  • Setler: 18-25, 20-25, 19-25
  • Süre: 82 dakika (26, 29, 27)
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanlar şokta! Fenerbahçe Opet rakibini deplasmanda devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanlar şokta! Fenerbahçe Opet rakibini deplasmanda devirdi - Son Dakika
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