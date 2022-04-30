Almanya'da Trabzonspor coşkusu - Son Dakika
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Almanya'da Trabzonspor coşkusu

30.04.2022 22:35
Almanya'da Trabzonspor coşkusu

Trabzonsporlu taraftarlar, Almanya'nın Duisburg kentinde bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Almanya'nın Duisburg kentinde bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili taraftarlar, Almanya'nın Duisburg kentinde Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği ile Gurbetçi Gençler Avrupa'nın Genç Osman Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Kurulan dev ekranda mücadeleyi izleyen taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.

Almanya'da Trabzonspor coşkusu
Almanya'da Trabzonspor coşkusu
Almanya'da Trabzonspor coşkusu
Almanya'da Trabzonspor coşkusu
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Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu! Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu! Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Duisburg, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Almanya'da Trabzonspor coşkusu - Son Dakika


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