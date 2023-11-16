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Almanya-Türkiye maçında düdük çalacak hakem belli oldu - Son Dakika

Almanya-Türkiye maçında düdük çalacak hakem belli oldu

Almanya-Türkiye maçında düdük çalacak hakem belli oldu
16.11.2023 17:51  - Güncelleme: 17:55

A Milli Takım'ın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü yapacağı özel karşılaşmayı, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

Türkiye'nin Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü yapacağı özel maçı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

Almanya-Türkiye maçında Polonyalı hakem Bartosz Frankowski düdük çalacak

UEFA AÇIKLADI

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya-Türkiye maçını, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Tomasz Musial ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. Pawel Raczkowski ve Krzysztof Jakubik, maçın VAR hakemleri olacak.

Almanya-Türkiye maçında Polonyalı hakem Bartosz Frankowski düdük çalacak

MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te yapacağı maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya-Türkiye maçında düdük çalacak hakem belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya-Türkiye maçında düdük çalacak hakem belli oldu - Son Dakika
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