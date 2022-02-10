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Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı - Son Dakika

Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı

10.02.2022 15:19
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programı kapsamında yer alan Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programı kapsamında yer alan Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 41 minik sporcunun katılımı ile Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezinde yapılan müsabakalarda heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılar en iyi olabilmek için birbiriyle yarıştı. Yarış sonrası 2015 doğumlu erkeklerde Abdullah Topuz birinci, Baran Paycu ikinci oldu. Yarışmanın diğer kategorileri olan 2014 kızlarda Mirel Mocan birinci, erkeklerde Aras Ergün birinci, Mert Üresin ikinci, Tuna Yılmaz üçüncü, 2013 kızlarda Sare Erdemir birinci, Dila Gürsoy ikinci, Bade Öğütçü üçüncü, 2013 erkeklerde Şan Gürdil birinci, Yusuf Kılıç ikinci, Berke Akbulut üçüncü, 2012 kızlarda Başak Polat birinci, Derin Özgüner ikinci, Zeynep Kalafatoğlu üçüncü, 2012 erkeklerde Ayaz Kartal birinci, Alp Lule ikinci, Mustafa Çağan Barutçugil ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere madalyaları federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı
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Türkiye Kayak Federasyonu, Toros Dağları, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Alp Disiplini Minikler Kayak Festivali Sivas'ta yapıldı - Son Dakika Spor


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