Alp Özgen: Tedesco'nun planı tuttu, Fenerbahçe Süper Kupa'yı hak ederek kazandı

11.01.2026 17:16
Spor spikeri Alp Özgen, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi. Özgen, Domenico Tedesco'nun Galatasaray'ın oyun kurmasını engelleyen planıyla maçın mimarı olduğunu vurgularken, Fenerbahçe'nin baskılı oyunu, Guendouzi ve Musaba'nın performansı ile Günay Güvenç'in güven veren oyununa dikkat çekti.

Spor spikeri Alp Özgen, Turkcell Süper Kupa'da oynanan Fenerbahçe– Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. Özgen, mücadelenin başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutan tarafın Fenerbahçe olduğunu vurgularken, galibiyetin en büyük mimarının teknik direktör Domenico Tedesco olduğunu ifade etti.

TEDESCO, GALATASARAY'IN OYUN KURMASINI ENGELLEDİ

Alp Özgen'e göre Fenerbahçe'nin Süper Kupa'daki başarısının temelinde Domenico Tedesco'nun doğru oyun planı yer aldı. Özgen, "Tedesco, Galatasaray'ın oyun kurmasına izin vermedi. Rakibin merkezden pasla çıkışını tamamen kesti" değerlendirmesinde bulundu. Fenerbahçe'nin özellikle orta sahada kurduğu baskının, Galatasaray'ı uzun toplara zorladığını belirten Özgen, bu durumun maçın kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi.

FENERBAHÇE, GALİBİYETİ BAŞTAN SONA HAK ETTİ

Karşılaşmanın genelinde üstün olan tarafın Fenerbahçe olduğunu dile getiren Alp Özgen, "Bu maç, son yıllarda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı en bariz baskı kurduğu karşılaşmalardan biriydi" ifadelerini kullandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemin koşullarının futbol oynamaya çok elverişli olmadığını vurgulayan Özgen, buna rağmen Fenerbahçe'nin oyun disiplininden kopmadığını ve galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini belirtti.

MUSABA VE GUENDOUZI ÖNE ÇIKTI

Özgen, bireysel performanslara da dikkat çekti. Matteo Guendouzi'nin sahadaki mücadelesini öven Özgen, "Guendouzi'nin en önemli artısı muazzam bir savaşçı olması" dedi. Musaba'nın performansıyla dikkat çektiğini ve ilerleyen haftalarda formayı Nene'den alabileceğini söyleyen Özgen, kaleci Günay Güvenç'in de karşılaşmada güven veren bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.

Alp Özgen'e göre bu galibiyet, Fenerbahçe adına yalnızca bir kupa değil, aynı zamanda sezonun geri kalanı için güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

