Alper Kınar: Beşiktaş Eyüpspor'u geçer ama taraftarın beklentisi artık transfer

26.01.2026 17:12
Spor Yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın performanslarını değerlendirdi. Galatasaray'ın Karagümrük galibiyetinin şampiyonluk yolunda moral verdiğini belirten Kınar, Fenerbahçe'de Skriniar'ın liderliğine dikkat çekti.

Beşiktaş'ın Eyüpspor'u rahat geçeceğini söyleyen Kınar, taraftarın artık galibiyetten çok transfer beklediğini vurguladı.Spor Yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelelerini değerlendirirken zirve yarışındaki kritik virajlara ve büyük takımların saha içi performanslarına dikkat çekti. Kınar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haftayı nasıl geçtiğini analiz ederken Beşiktaş cephesinde taraftarın ruh haline ve Eyüpspor karşılaşmasına dair net ifadeler kullandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE CEPHESİNDE FORM GRAFİĞİ

Alper Kınar, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyetin yalnızca üç puan değil, aynı zamanda şampiyonluk yolunda önemli bir motivasyon sağladığını vurguladı. Sarı-kırmızılıların bu galibiyetle psikolojik üstünlük kazandığını belirten Kınar, Avrupa ve lig temposunun oyuncular üzerindeki etkisine de değindi. İlkay Gündoğan'ın formsuz görüntüsüne dikkat çeken Kınar, deneyimli oyuncunun oyunun dışında kaldığını ifade etti.Fenerbahçe cephesinde ise Göztepe karşısındaki performansı değerlendiren Kınar, sarı-lacivertlilerin genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduğunu ancak fiziksel mücadelede zaman zaman zorlandığını söyledi. Göztepe'nin fizik gücüyle Fenerbahçe'nin üzerine çıktığını belirten Kınar, buna rağmen Milan Skriniar'ın savunmadaki liderliğinin net şekilde hissedildiğini ve tecrübeli stoperin takıma "ben buranın babasıyım" mesajı verdiğini dile getirdi.

"BEŞİKTAŞ'TA GALİBİYET YETMİYOR, TARAFTAR TRANSFER BEKLİYOR"

Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasına da özel bir parantez açan Alper Kınar, siyah-beyazlıların sahadan galibiyetle ayrılmasının sürpriz olmayacağını belirterek, "Beşiktaş, Eyüpspor'u rahat geçer" ifadelerini kullandı. Ancak Kınar'a göre skor ne olursa olsun tribünlerin ruh hali değişmiş durumda.Beşiktaş taraftarının artık yalnızca galibiyetlerle tatmin olmadığını vurgulayan Kınar, camiada asıl beklentinin transfer olduğunu söyledi. Özellikle savunma hattındaki belirsizliğe dikkat çeken Kınar, stoper tandeminin her hafta değişmesinin ciddi bir problem yarattığını ve bu durumun artık son bulması gerektiğini ifade etti. Kınar'a göre Beşiktaş'ta istikrar sağlanmadan sahadaki galibiyetler tribünleri mutlu etmeye yetmeyecek.

