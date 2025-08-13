Alper Kınar: "Beşiktaş\'ın en az beş transfere ve mutlaka kanatlara ihtiyacı var"

"BEŞİKTAŞ KANATLARI OLMAYAN BİR KARTAL"

Haberler.com'a konuşan spor yazarı Alper Kınar, Beşiktaş'ın yarın akşam saat 21.00'de oynayacağı St. Patrick's karşılaşmasını değerlendirdi. Takımın sahada özellikle ikinci devrede pozitif bir enerji yakaladığını ancak kanatlardaki eksikliğin büyük bir sorun olduğunu belirten Kınar, "Beşiktaş kanatları olmayan bir kartal, kanatları olmayan bir kartal uçamaz" dedi. Siyah-beyazlı ekibin en az beş oyuncuya daha ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kınar, Antony transferinin geçmişte önerildiğini ancak Sancho defterinin kapandığını ifade etti.

Orta sahaya düşünülen Ndidi'nin hem Leicester'da efsaneleşmiş bir isim olduğunu hem de Orkun'a saha içinde alan açabilecek bir oyuncu olduğunu belirten Kınar, "Orkun dünya starı olarak geldi ama Beşiktaş takımı olumsuzlukları içine çekiyor" yorumunu yaptı.

"BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDE BAŞARI MECBURİDİR"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın basın toplantısını da değerlendiren Alper Kınar, "Kazanırsan futbolda her zaman önün açıktır, kaybedersen istediğin kadar güçlü ol, bazı şeyler bitmeye başlar" ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yarışında güçlü bitirmenin önemli olduğunu belirten Kınar, başkanın tepkilere karşı direncini biraz zayıf gördüğünü söyledi.

Kınar, Beşiktaş'ta sol kanat ve sol bek transferlerinin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, Rıdvan Yılmaz'ın yurt dışında üst düzey performans göstermiş olsaydı Türkiye'ye dönmeyeceğini ifade etti. "Beşiktaş kulübünde başarı mecburidir" diyen Kınar, alınacak birkaç kötü sonucun görev değişikliğini gündeme getirebileceğini, Solskjaer'in ise "yumuşak bakışlı bir hoca" olduğunu sözlerine ekledi.