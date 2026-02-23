Alper Kınar: Dün akşam Göztepe'ye yapacaklarının hiçbirini yaptırmayan bir Beşiktaş vardı - Son Dakika
Alper Kınar: Dün akşam Göztepe'ye yapacaklarının hiçbirini yaptırmayan bir Beşiktaş vardı

Alper Kınar: Dün akşam Göztepe\'ye yapacaklarının hiçbirini yaptırmayan bir Beşiktaş vardı
23.02.2026 16:16
Spor yazarı Alper Kınar, Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki performansını överken, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yönelik çarpıcı eleştirilerde bulunan Kınar, haftaya dair önemli tespitler yaptı.

"4 GOLLÜ DÖRT DÖRTLÜK BİR BEŞİKTAŞ İZLEDİK"

Beşiktaş'ın Göztepe karşısında ortaya koyduğu futbolu net ifadelerle değerlendiren Kınar, "Dün akşam Göztepe'ye yapacaklarının hiçbirini yaptırmayan bir Beşiktaş vardı" sözleriyle siyah-beyazlıların oyun disiplinine dikkat çekti. Rakibine alan bırakmayan, ön alanda baskıyı doğru uygulayan ve savunma geçişlerini iyi yapan bir Beşiktaş izlediklerini belirten Kınar, skorun tesadüf olmadığını vurguladı.

"4 gollü dört dörtlük bir Beşiktaş izledik" diyen Kınar, bu galibiyetin camiada ciddi bir moral yarattığını da ifade etti. "4 gollü galibiyet, Beşiktaşlılarda formaları giyip sokağa çıkma isteği uyandırdı" sözleriyle taraftarın yeniden heyecanlandığını belirtti.

Öte yandan bireysel performanslara da değinen Kınar, Hyeon-Gyu Oh'un disiplinli yapısına dikkat çekerek, "Hyeon-Gyu Oh, işine bağlı disiplinli bir isim" değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE CEPHESİNDE SORU İŞARETLERİ

Haftanın diğer maçlarına da değinen Kınar, Galatasaray'ın performansını sert sözlerle eleştirdi. "Galatasaray'da sahada ruhları bedenden çıkmış oyuncular vardı" diyerek sarı-kırmızılı ekibin mücadele gücünü sorguladı. Juventus gibi güçlü bir rakibe 5 gol atan bir takımın Konyaspor'a yenilmesini ise mantık dışı buldu: "Juventus gibi bir takıma 5 tane atıp Konyaspor'a yenilmek akıl işi değil."

Okan Buruk'un tercihlerini de eleştiren Kınar, "Osimhen'in kadroya alınmaması büyük bir Okan Buruk hatasıdır" ifadelerini kullandı. Yaser Asprilla'nın ise yetenekli bir oyuncu olduğuna dikkat çekti.

Fenerbahçe cephesinde ise Nottingham Forest maçının etkisine değinen Kınar, "Nottingham Forest maçı Fenerbahçe'nin moral motivasyonunu bozdu" dedi. Milan Skriniar'ın Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek olmasının ciddi bir dezavantaj yaratacağını belirten Kınar, "Kasımpaşa karşılaşması yüzde yüz Fenerbahçe'nin cebinde değil" sözleriyle sarı-lacivertlilere uyarıda bulundu.

Alper Kınar'ın yorumları, şampiyonluk yarışının her geçen hafta daha da çetin hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

