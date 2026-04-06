Alper Kınar: Ersin Destanoğlu’nun abartıldığını düşünüyorum - Son Dakika
Alper Kınar: Ersin Destanoğlu’nun abartıldığını düşünüyorum

Alper Kınar: Ersin Destanoğlu’nun abartıldığını düşünüyorum
06.04.2026 16:20
Alper Kınar: Ersin Destanoğlu’nun abartıldığını düşünüyorum
Spor yazarı Alper Kınar, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Kınar, Beşiktaş’ın orta sahasını eleştirirken, Galatasaray’ı şampiyonluk yarışının en güçlü adayı olarak gösterdi.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan programda Spor Yazarı Alper Kınar, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu. Maçın genel performansını değerlendiren Kınar, Beşiktaş’ın oyun yapısından oyuncu performanslarına kadar birçok noktada eleştirilerde bulundu.

“BASTONUYLA OYNAYAN KANTE MAÇIN YILDIZI OLDU”

Derbide öne çıkan isimlere değinen Alper Kınar, performansıyla dikkat çeken oyunculara vurgu yaptı. “Bastonuyla oynayan Kante maçın yıldızı oldu” diyen Kınar, sahadaki mücadele gücünün maçın kaderini belirlediğini ifade etti. Beşiktaş’ın savunma anlamında ciddi açıklar verdiğini söyleyen Kınar, “Beşiktaş, 3-4 tane gol yiyebilirdi” sözleriyle siyah-beyazlı ekibin performansını eleştirdi.

“ERSİN DESTANOĞLU’NUN ABARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Kınar, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu hakkında da dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. “Ersin Destanoğlu’nun abartıldığını düşünüyorum” diyen Kınar, takımın genel savunma performansının da yeterli olmadığını vurguladı. Penaltı pozisyonlarına ilişkin tartışmalara da değinen Kınar, “Penaltı konusunu konuşmak dahi istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLAMAZ”

Beşiktaş’ın orta saha kurgusunun yetersiz olduğunu belirten Kınar, “Beşiktaş’ın orta sahası şampiyonluk yarışında mücadele edebilecek seviyede değil” dedi. Takımın saha içi dizilişini de eleştiren Kınar, “Beşiktaş’ta oyuncuların saha içerisindeki dizilimi yanlış” değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş’ın kadro kalitesinin ilk beş içinde yer alabilecek düzeyde olduğunu ancak şampiyonluk için yeterli olmadığını belirten Kınar, “Beşiktaş’ın kadro kalitesi ilk beşe girer ama şampiyon olamaz” ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yarışına da değinen Kınar, “Galatasaray, şampiyonluktaki en büyük aday” diyerek sarı-kırmızılı ekibi favori gösterdi.

Son Dakika Spor Alper Kınar: Ersin Destanoğlu’nun abartıldığını düşünüyorum - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Alper Kınar: Ersin Destanoğlu’nun abartıldığını düşünüyorum - Son Dakika
