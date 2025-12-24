Alper Kınar: Fenerbahçe, ana kadrosuyla derbiye çıksaydı sonuç bambaşka olurdu - Son Dakika
Alper Kınar: Fenerbahçe, ana kadrosuyla derbiye çıksaydı sonuç bambaşka olurdu

Alper Kınar: Fenerbahçe, ana kadrosuyla derbiye çıksaydı sonuç bambaşka olurdu
24.12.2025 16:41
Spor yazarı Alper Kınar, Fenerbahçe–Beşiktaş derbisini değerlendirerek verilmeyen penaltı pozisyonlarının maçın kaderini etkilediğini söyledi. Beşiktaş lehine yüzde yüz penaltı olduğunu savunan Kınar, Fenerbahçe'nin ana kadrosuyla sahaya çıkmamasının oyunu sınırladığını ve ideal kadroyla sonucun farklı olabileceğini vurguladı.

OYUN KURGUSU VE TAKTİK SORUNLAR ÖNE ÇIKTI

Alper Kınar, derbide Fenerbahçe'nin oyun kurma konusunda ciddi problemler yaşadığını belirtti. Özellikle topu ön alana taşıma noktasında Tedesco'nun büyük sıkıntı çektiğini ifade eden Kınar, orta saha ile hücum hattı arasındaki kopukluğun Fenerbahçe'nin üretkenliğini düşürdüğünü söyledi.

Karşılaşmada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun her iki takım adına da beklenen katkıyı veremediğini dile getiren Kınar, bu durumun oyunun temposunu aşağı çektiğini vurguladı. Risk almanın futbolda kaçınılmaz olduğunu belirten Kınar, cesur oynayan takımların karşılığını genellikle gol ve galibiyetle aldığını ifade etti.

PENALTI TARTIŞMASI: "YÜZDE YÜZ PENALTI"

Maçın en çok konuşulan anlarına değinen Alper Kınar, Beşiktaş lehine verilmesi gereken bir penaltının atlandığını savundu. "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi, pozisyon yüzde yüz penaltı" diyen Kınar, hakem kararının maçın seyrini doğrudan etkilediğini ifade etti.

Tammy Abraham'ın rakibini çektiği pozisyonun da net bir penaltı olduğunu belirten Kınar, bu tür kritik anların özellikle derbi maçlarında daha büyük yankı uyandırdığını söyledi. Beşiktaş'ın sahaya ürkerek ya da korkarak çıkan bir takım olmadığını vurgulayan Kınar, siyah-beyazlıların bu duruşunu olumlu bulduğunu dile getirdi.

"FENERBAHÇE ANA KADROSU İLE ÇIKSAYDI SONUÇ BAMBAŞKA OLURDU"

Alper Kınar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takım üzerindeki enerjisinin ve umut duygusunun daha da yükselmesi gerektiğini ifade etti. Beşiktaş camiası için bu maçın genel anlamda keyif verici olduğunu söyleyen Kınar, psikolojik üstünlüğün önemine dikkat çekti.

Fenerbahçe cephesine de ayrı bir parantez açan Kınar, "Fenerbahçe ana kadrosuyla derbiye çıksaydı sonuç bambaşka olurdu" değerlendirmesinde bulundu. Eksik kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertlilerin oyun gücünün sınırlı kaldığını savunan Kınar, ideal 11'le oynanacak bir derbinin çok farklı bir tablo ortaya koyabileceğini sözlerine ekledi.

