Spor yazarı Alper Kınar, Fenerbahçe'nin sahasında daha baskılı bir oyun oynaması gerektiğini vurguladı. Takımın ilk dakikalardan itibaren golü arayan ve bulan taraf olması gerektiğini belirten Kınar, "Bu karşılaşmada Mourinho'nun Nelson Semedo ile John Duran'ı ilk 11'de oynatmayı hedeflediğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca İsmail Yüksek'in sahada olmasının doğru bir tercih olacağını ifade etti.
Feyenoord'un tehlikeli gol ayaklarına sahip olduğuna dikkat çeken Kınar, özellikle Koreli ve Japon futbolcuların takımın en önemli isimleri olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin üçlü savunma tercihi durumunda arkada zaafiyet yaşayabileceğini belirten Kınar, "Fenerbahçe turu geçemezse camiada büyük bir kasırga olur" sözleriyle maçın önemine vurgu yaptı.
Son Dakika › Spor › Alper Kınar: 'Fenerbahçe baskılı oynamalı, Feyenoord'un golcüleri tehlikeli' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?