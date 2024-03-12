Hayranları kahrolacak! Alperen Şengün, sezonu kapattı

Spor

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün önceki gece yaşadığı sakatlığın detayları ortaya çıktı.

SEZONU KAPATTI

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Alperen Şengün'ün sağ alt bacağında korkulduğu kadar büyük bir sakatlık yaşanmadı ancak ayak bileğinde ciddi bir burkulma ve dizinde kemik zedelenmesi oluştu. Alperen Şengün'ün maç sonrası MR'ının çekildiği ve oyuncunun sakatlığının ameliyat gerektirmediği vurgulandı. Alperen Şengün'ün 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonda forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

"KISA BİR TEDAVİ SÜRECİM OLACAK"

Sakatlığının ardından ilk kez konuşan Şengün, kısa bir tedavi sürecinin ardından salonlara eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alperen, "Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem yok. Bileğim burkulduğu için kısa bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.