Altay'da lisans sevinci - Son Dakika
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Altay'da lisans sevinci

29.01.2021 16:46
Altay'da lisans sevinci

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 6 futbolcunun lisansları çıktı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 6 futbolcunun lisansları çıktı. Siyah-beyazlılarda transfer yasağı nedeniyle geçen haftaki Yılport Samsunspor maçında lisansları çıkmayan forvet Deniz Kadah, Brezilyalı 10 numara Mossoro, sol bek Mehmet Erdem Uğurlu, stoper Murat Akça, sağ bek Cebrail Karayel ve orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'ın lisansları Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyet kazandı. Siyah-beyazlılar, pazartesi günü evinde oynayacağı İstanbulspor maçında yeni transferlerinden faydalanabilecek.


- İzmir
Kaynak: DHA
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Futbol Federasyonu, Zeki Yıldırım, Altay, Spor, Son Dakika

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