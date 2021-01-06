Altay'da rota Mehmet Erdem - Son Dakika

Altay'da rota Mehmet Erdem

Altay\'da rota Mehmet Erdem
Son Güncelleme: 06.01.2021 12:28

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kaptan Özgür'ün sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına geçen yönetim Akhisarsporlu Kadir'in ardından Süper Lig'de zirve yarışı veren Gaziantep FK'dan Mehmet Erdem Uğurlu'yu gündemine aldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kaptan Özgür'ün sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına geçen yönetim Akhisarsporlu Kadir'in ardından Süper Lig'de zirve yarışı veren Gaziantep FK'dan Mehmet Erdem Uğurlu'yu gündemine aldı. Daha önce İzmir'de Göztepe forması giyen 32 yaşındaki savunmacının siyah-beyazlı kulüple prensipte el sıkıştığı belirtildi.

Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de yalnızca 1 maçta şans bulan Mehmet Erdem, kupada 2 müsabakada oynadı. Gaziantep ekibiyle 2018-19'da Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan tecrübeli savunmacı, Göztepe ile 2014-15'te 2'nci Lig'de şampiyonluk coşkusuna ortak olmuştu. Öte yandan ileri uca yapılacak takviye için son olarak Göztepe'de oynayan forvet Deniz Kadah'la dün masaya oturan Altay, anlaşma sağlayamadı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay'da rota Mehmet Erdem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay'da rota Mehmet Erdem - Son Dakika
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