Altay'da Yılmaz yolcu

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'in Misli.Com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kocaelispor'la anlaştığı iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yılmaz'ın yönetimle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshedip, Kocaeli ekibinin yolunu tutacağı ileri sürüldü. Kocaeli yerel medyası, Yılmaz'ın yeşil-siyahlılarla 1.5 yıllığına el sıkıştığını duyurdu. Sezon başında Bandırmaspor'un kendisine talip olmasıyla takımdan ayrılma noktasına gelen ancak sonrasında kalmaya karar veren Yılmaz, son olarak Yılport Samsunspor deplasmanında 85'inci dakikada oyuna dahil olmuştu.